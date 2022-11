Konsumentenpreise – Inflationsrate im Euroraum geht zurück Die Inflation in der Eurozone ist im vergangenen Monat nach konstantem Wachstum auf 10% gesunken.

Noch im Oktober hatte die Teuerung bei 10,6% gelegen. Bild: Tom Werner/Getty Images

Die Inflationsrate in der Eurozone ist erstmals seit vielen Monaten gesunken. Binnen Jahresfrist kletterten die Verbraucherpreise im November um 10,0%, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Noch im Oktober hatte die Teuerung bei 10,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit 10,4% gerechnet. Der leichte Rückgang vom bisherigen Rekordniveau dürfte denjenigen Währungshütern in der Europäischen Zentralbank (EZB) Argumente liefern, die eine etwas weniger kräftige Zinsanhebung auf der kommenden Dezember-Zinssitzung favorisieren. Die EZB strebt zwei Prozent Inflation als Idealwert für die Eurozone an. Von diesem Ziel ist sie aktuell sehr weit entfernt.

Die EZB hatte im Kampf gegen den anhaltenden Inflationsschub im Juli die Zinswende eingeleitet und die Schlüsselsätze bislang in drei Schritten um insgesamt 2,0 Prozentpunkte erhöht. Zuletzt setzte sie dabei im September und im Oktober die Zinsen in ungewöhnlichen hohen Schritten um jeweils 0,75 Prozentpunkte nach oben. Der Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten und der aktuell am Finanzmarkt als der massgebliche Zinssatz gilt, liegt damit inzwischen bei 1,50%. Die nächste Zinssitzung findet am 15. Dezember statt. Volkswirte rechneten zuletzt nach einer Reuters-Umfrage mehrheitlich mit einer Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte.

Die Energiepreise fachten die Inflation im November erneut an, wenn auch der Preisanstieg nicht ganz so stark ausfiel wie noch zuletzt. Energie verteuerte sich binnen Jahresfrist um 34,9% nach 41,5% im Oktober. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak legten um 13,6% zu nach 13,1% im Oktober. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich wie im Oktober um 6,1%. Die Preise für Dienstleistungen erhöhten sich im November um 4,2% nach 4,3% im Oktober.

Ökonomen zum Rückgang der Inflationsrate im Euroraum

Fritzi Köhler-Geib, KFW-Chefvolkswirtin: «Die heutigen Inflationszahlen werden im EZB-Rat sehr genau beäugt. Denn nachdem praktisch alle Inflationsprognosen für dieses Jahr falsch lagen, orientiert sich die EZB derzeit sehr stark an den aktuellen Datenveröffentlichungen, Geldpolitik wird inzwischen vermehrt mit dem Rückspiegel gemacht. Nachdem die Inflation im November etwas gesunken ist und sich der Einlagensatz schon nahe an dem oft bei zwei Prozent geschätzten neutralen Niveau befindet, werden viele Ratsmitglieder in der nächsten Sitzung für einen kleineren Zinsschritt von nur noch 50 Basispunkten plädieren. Mit einer weiteren Reduzierung des Tempos der Zinsschritte oder gar einem Stopp des Zinserhöhungszyklus kann man aber erst rechnen, wenn die Inflationsraten auf einen klaren Abwärtstrend eingeschwenkt sind und vorausschauende Indikatoren noch eindeutiger nach unten zeigen.»

Jörg Krämer, Commerzbank-Chefvolkswirt: «Bei aller Erleichterung über die deutlich gefallene November-Inflation sollte man nicht vergessen, dass die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie, Nahrungs- und Genussmittel auf dem Höchststand von 5,0% verharrte. Im kommenden Jahr dürfte der unterliegende Preisdruck hartnäckig hoch bleiben. Das Inflationsproblem des Euroraums ist noch lange nicht gelöst. Dafür sprechen die massiv gestiegenen Inflationserwartungen der Bürger sowie die anziehenden Lohnabschlüsse.»

Alexander Krüger, Chefvolkswirt Hauck Aufhäuser Lampe: «Der Rückgang der Inflationsrate ist eine schöne Momentaufnahme. Inflationsseitig ist die Kuh noch nicht vom Eis, auch wenn der Inflationsgipfel hinter uns liegen könnte. Insbesondere von der Kerninflation wird noch länger Druck ausgehen. Bis zu einem beständigen Inflationsrückgang wird es noch einige Monate dauern. Die EZB hat allen Grund, ihre Leitzinsen weiter zu erhöhen.»

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank: «EZB-Chefin Christine Lagarde wird die November-Inflationsdaten wohlwollend aufnehmen. Doch die oberste Währungshüterin räumte erst am Montag ein, dass es zu viel Unsicherheit gebe, um anzunehmen, dass die Inflationsraten bereits ihren Höhepunkt erreicht hätten. Die im November etwas geringere Inflationsrate könnte allerdings all diejenigen EZB-Ratsmitglieder bestätigen, die für eine Zinsanhebung von 'lediglich' 50 Basispunkten plädieren. Eine kleinere Zinsanhebung sollte aber nicht bedeuten, dass die EZB bereits ein Ende des Zinsanhebungszyklus im Auge hat. Die europäischen Währungshüter haben noch ein gutes Stück Weg vor sich. Ein Leitzinsniveau von drei Prozent dürfte im kommenden Jahr ins Visier rücken.»

