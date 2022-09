Teuerung in Europa – Inflationsrate im Euroraum zweistellig Seit der Einführung des Euros ist die Teuerungsrate erstmals bei 10% gelandet. Das ist fünfmal so hoch wie das Ziel der Notenbank.

Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak kletterten um 11,8% nach 10,6% im August. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Inflation im Euroraum war im September erstmals zweistellig. Die Verbraucherpreise stiegen angetrieben durch einen anhaltenden Preisschub bei Energie binnen Jahresfrist um 10,0%, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit Einführung des Euro. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Anstieg der Inflation auf 9,7% gerechnet, nach einer Teuerungsrate von 9,1% im August.

Mit dem unerwartet kräftigen Inflationsschub im September wird ein weiterer Jumbo-Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der nächsten Zinssitzung im Oktober immer wahrscheinlicher. Zuletzt hatten zahlreiche Währungshüter erklärt, dass eine Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte auf der Tagesordnung stehen sollte. Denn das Inflationsziel der EZB rückt jetzt immer mehr in die Ferne. Die Teuerungsrate ist mittlerweile fünfmal so hoch wie das Notenbankziel von 2%.

Die Preise für Energie schossen im September besonders kräftig nach oben. Energie verteuerte sich binnen Jahresfrist um 40,8%. Im August hatte der Anstieg noch bei 38,6% gelegen. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak kletterten um 11,8% nach 10,6% im August. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich um 5,6% nach 5,1% im August. Auch bei den Dienstleistungen nahm der Preisschub zu. Sie verteuerten sich im September um 4,3% nach 3,8% im August.

Arbeitslosenquote im Euroraum stagniert

Trotz der drohenden Konjunkturabkühlung hält sich der Jobmarkt in der Euro-Zone noch vergleichsweise gut. Die Arbeitslosenquote verharrte im August auf dem Vormonatswert von 6,6%, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag bekannt gab. Demnach waren 10,97 Mio. Personen im Euro-Raum arbeitslos. Dies sind 30’000 weniger als im Juli und 1,358 Mio. weniger als vor Jahresfrist. Besonders niedrig war die Arbeitslosenquote im August in Malta mit 2,9% und in Deutschland, wo sie nach den Eurostat-Kriterien bei 3,0% lag. Am höchsten sind die Werte in Griechenland (12,2%) und in Spanien (12,4%). Spitzenreiter in der EU sind Tschechien mit 2,4% und Polen mit 2,6%.

Der Arbeitsmarkt des Euro-Raums gilt insgesamt als überraschend robust. Wegen der anhaltend hohen Inflation und der Energiekrise im Zuge des Ukraine-Krieges verdüstern sich jedoch die Konjunkturaussichten zusehends. Die Verbraucherpreise im Währungsgebiet lagen im September 10,0% über dem Vorjahresmonat – dies ist ein weiterer Rekordwert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Juli die Zinswende eingeleitet und im September mit einer deutlichen Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte nachgelegt. Viele EZB-Ratsmitglieder plädieren für die Oktober-Sitzung für einen ähnlichen grossen Schritt, um die Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation weiter zu straffen.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.