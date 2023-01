Autokratie vs. Demokratie – Innovation ist meist demokratisch Zu den innovativsten Ländern der Welt zählen die Demokratien Schweiz, USA und Südkorea. Doch auch autokratische Staaten wie die Volksrepublik China, die ­Emirate und die Türkei schaffen es unter die Top vierzig. Simone Stern

Aus helvetischer Sicht und allgemein der des politischen Westens wirkt eine Wertung von Demokratie gegen Autokratie absurd. Dass autokratische Staaten überhaupt Vorteile haben, wird pauschal angezweifelt. Nicht zu Unrecht. Deswegen liegt der Fokus ­dieses Duells nicht auf Pressefreiheit, ­Mitbestimmungsrecht oder Kontrolle und Gleichgewicht der staatlichen Organe, die in autokratischen Regimes nicht existieren. Innovation hingegen – Projekte, Unternehmen und Technologien – gibt es sowohl in Demokratien als auch in Autokratien.