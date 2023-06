Der Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 1991, mit dem die Europäische Union gegründet wurde, schreibt vor, dass die Mitgliedländer ihr Haushaltsdefizit unter 3% des BIP und die Staatsverschuldung unter 60% halten. Die Einzelheiten wurden im Stabilitäts- und Wachstumspakt geregelt, der 1997, nur zwei Jahre vor der Einführung des Euros, verabschiedet wurde. So unbestritten nötig Haushaltsdisziplin auch ist: Die quantitativen Schwellenwerte waren nie sinnvoll und ihre Durchsetzung mithilfe von Geldstrafen für fehlbare Regierungen politisch illusorisch. Trotz zahlreicher Verstösse ist noch nie ein Land mit einer Geldbusse belegt worden. Entsprechend vermochte der Pakt die Haushaltsdisziplin im Euroraum nie zu gewährleisten. Mit einer durchschnittlichen Verschuldung von etwa 100% des BIP, in mehreren Ländern gar weit darüber – ein eindeutiger Beleg, dass der Pakt gescheitert ist –, liegen die vorgeschriebenen 60% klar ausser Reichweite.

Mittlerweile wird das allgemein anerkannt. Abgezeichnet hatte es sich allerdings von Anfang an. Entsprechend wurde der Pakt mehrmals reformiert. 2005 – nachdem die beiden grössten Mitglieder, Frankreich und Deutschland, sich im Wesentlichen um die Bestimmungen des Pakts foutiert hatten und trotzdem nicht gebüsst wurden –, sollte eine erste Reform dem Umstand Rechnung tragen, dass die zahlenbasierten Regeln zu starr waren, da sie die jeweiligen Umstände nicht berücksichtigten. Doch die 2010 einsetzende Schuldenkrise zeigte, dass auch das nicht half. 2011 optimierte eine weitere Reform den Mechanismus für die Überwachung durch die Europäische Kommission. 2013 wurde er erneut reformiert, um der Kommission zusätzliche Überwachungsinstrumente an die Hand zu geben und die Budgetprozedere in den Mitgliedländern selbst zu stärken. Nach dem Ausbruch der Coronapandemie wurde der Pakt 2020 ausgesetzt und vereinbart, ihn vor Ende 2023, nach Ablauf der Aussetzung, ein weiteres Mal zu reformieren. Da sind wir nun, und noch immer ist nicht klar, wie die Reform aussehen wird.

Der Pakt steht einem nicht lösbaren Dilemma gegenüber. Einerseits ist der Haushalt Sache des jeweiligen Staates und liegt in der Hand der Regierung bzw. des Parlaments. Andererseits ist für ein reibungsloses Funktionieren des Euroraums unabdingbar, dass die Mitgliedländer Haushaltsdisziplin üben. Die für die Umsetzung des Pakts zuständige Kommission hat keine Handhabe, die Regierungen zu entsprechendem Handeln zu zwingen; ihre Macht basiert letztlich auf der Androhung von Sanktionen, die politisch aber nicht durchsetzbar sind. In föderalen Staaten wie der Schweiz und Deutschland kann die Bundesregierung die Teilregierungen, Kantone und Länder, unter Druck setzen. Doch der Euroraum ist kein föderales Gebilde, über eine solche Befugnis verfügt die Kommission nicht. Mit den Reformen wollte man diesen Widerspruch beheben. Ein unmögliches Vorhaben, wie es scheint.

Für einen Mehrjahrespfad

Ende 2022 hat die Kommission einen Reformvorschlag vorgelegt. Darin gesteht sie implizit ein – ein bahnbrechender Schritt –, dass zahlenbasierte Schwellenwerte wirtschaftlich unsinnig sind und es aussichtslos ist, sie im Rahmen ihrer jährlichen Prüfung flexibel durchsetzen zu wollen. Sie akzeptiert endlich, dass mit Blick auf Haushaltsdisziplin die langfristige Tragfähigkeit der Schulden ausschlaggebend ist und nicht die jährlichen Verpflichtungen. Der Vorschlag sieht vor, dass den Ländern mehrere – bis zu sieben – Jahre zugestanden werden, damit sich die Schulden in die richtige Richtung entwickeln, wobei die länderspezifische Situation berücksichtigt wird. Ein weiterer bedeutender Fortschritt sind die Abkehr von einer allgemeinen Vorgabe und das Einräumen von mehr Zeit, damit besonderen Umständen Rechnung getragen werden kann. So soll ein Land auch mal hohe Defizite fahren dürfen, etwa wenn es in einer Rezession steckt oder bei einem schweren Schock – einer Pandemie zum Beispiel oder einer Energiekrise –, solange die Verschuldung letztlich ein Niveau erreicht, das als tragbar angesehen wird. Wer legt diese Schuldenpfade fest, und wer entscheidet, was als tragbar gilt? Der Vorschlag sieht vor, diese Befugnisse der Kommission zu übertragen – und stösst damit auf heftige Gegenwehr.

«Eine historische Gelegenheit, nach drei Jahrzehnten endlich Fortschritte zu erreichen, könnte verpasst werden.»

Denn die von der Kommission angestrebten Befugnisse stehen im Widerspruch zur nationalen Souveränität in Haushaltsfragen. Da Schuldentragfähigkeit ein vager Begriff ist und sich ein bestimmtes Schuldenniveau auf vielen unterschiedlichen Wegen erreichen lässt, kann es vorkommen, dass das betreffende Land mit den Entscheidungen der Kommission nicht einverstanden ist. Ohnehin kann in sieben Jahren viel passieren, bis dahin können sowohl das vereinbarte Schuldenziel wie auch der Weg dazu überholt sein, was dem Land ermöglicht, die ursprünglichen Vorgaben der Kommission anzufechten. Die letzten sieben Jahre geben einen Eindruck davon, welch komplexe Diskussionen dabei aufkommen können. Das fundamentale Dilemma des Paktes ist nicht gelöst.

Der Vorschlag der Kommission wurde in aller Stille unter den Regierungen diskutiert. Nun treten die Meinungsverschiedenheiten zutage. Der deutsche Finanzminister hat seine Unzufriedenheit öffentlich kundgetan: Dass die Kommission eine grössere Rolle spielen will, missfällt ihm. Das überrascht nicht. Ebenso wie die Finanzminister anderer sparsamer Länder befürchtet er, dass die Kommission mit den undisziplinierten Staaten verhandelt und letztlich zahnlosen Schuldenpfaden und -zielen zustimmt, was die Haushaltsdisziplin erst recht untergräbt. Deshalb bekräftigt er den traditionellen deutschen Ansatz: nicht verhandelbare zahlenbasierte Vorgaben für den Abbau von Defiziten, die über 3% hinausgehen, und die Reduktion der Schulden auf 60% des BIP. Kurz gesagt: Er will mehr vom Gleichen, nur eben strenger. Ebenso wenig überrascht wiederum, dass die Hochschuldenländer den Vorschlag der Kommission befürworten, aus den gegenteiligen Gründen. Nun versuchen beide Lager, politische Unterstützer zu gewinnen.

Nationale Budgethoheit – supranationale Verantwortung

Aus wirtschaftlicher Warte ist es enttäuschend, dass die solide Logik des Vorschlags auf politischer Ebene auf taube Ohren stösst. Die Debatte dreht sich wieder einmal um die angebliche Starrheit oder Flexibilität der Regeln. Auslöser war wohl der Versuch der Kommission, ihre Befugnisse zu erweitern, da ihr Vorschlag in hohem Mass davon abhängt, wie sie tatsächlich agieren wird. Die zentrale Frage, wie sich Budgetsouveränität und kollektive Verantwortung vereinbaren lassen, wird damit beiseitegeschoben. Da hier komplett gegensätzliche Ansichten aufeinanderprallen, dürfte am Ende wieder einmal ein klassischer europäischer Kompromiss resultieren, der niemanden zufriedenstellt und eine weitere ineffektive Reform hervorbringt. Eine historische Gelegenheit, nach drei Jahrzehnten endlich Fortschritte zu erreichen, könnte verpasst werden.

Der Konflikt zwischen der Souveränität und den Bedürfnissen der Gemeinschaft beruht auf der Ansicht, dass manche Länder quasi «natürlicherweise» Fiskaldisziplin üben, während andere sie, ebenso «von Natur aus», vermissen lassen. Diese Sichtweise ignoriert, dass hinter Haushaltsdisziplin Institutionen stehen. Würde jedes Mitgliedland über eine entsprechende Behörde verfügen, die über seine Haushaltsdisziplin wacht, würde sich der Konflikt erledigen. Die EU hat in unzähligen anderen Bereichen, wie Justiz oder Regierungsführung, Anpassungen der nationalen Institutionen gefordert, sodass sie gemeinsame Standards erfüllen. Warum also sollte das in Sachen Fiskaldisziplin nicht möglich sein? Etwas, was doch immerhin ausnahmslos jede Regierung betrifft? Aber ja, eine solche Reform würde eine Änderung der Verträge bedingen – was ausser Reichweite zu sein scheint. Da mangelt es leider an Ehrgeiz.

Lesen Sie die englische Version hier: Opinion The unending saga of the Stability Pact

Charles Wyplosz ist Professor für International Economics am Graduate Institute in Genf. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.