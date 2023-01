Jahresabschluss des Chipbauers – Intel schockt mit Negativrekorden Ein Abschreiber, gross wie nie, zwei Verlustquartale in Folge, Mega-Absturz am PC-Markt: Beim Halbleiterhersteller könnte es kaum schlechter laufen. Thorsten Riedl

Ein Blick ins Innere eines Rechners. Lange war das Geschäft mit Computern für Chiphersteller Intel auskömmlich. Doch nach der Pandemie ist die PC-Nachfrage eingebrochen. Bild: Sascha Steinbach/EPA via Keystone

Beobachter waren auf schlechte Zahlen von Intel eingestellt. Doch das Ergebnis, das Pat Gelsinger, CEO des US-Halbleiterkonzerns, in der Nacht zu Freitag vorgelegt hat, war dann doch ein Schock. Der Quartalsverlust fiel doppelt so hoch aus wie befürchtet. Für das laufende Quartal geht Gelsinger ebenso von einem Minus aus. Zwei Quartale in Folge rot: So schlecht lief es für Intel mindestens in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht, wie Daten von S&P zeigen. Der Schock wirkt nach, zog im Freitagshandel zeitweise auch hiesige Werte wie AMS Osram oder U-Blox nach unten.