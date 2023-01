Big Apple Talk – Interessant und überflüssig in Las Vegas FuW berichtet aus New York. Heute: Die Consumer Electronics Show 2023 fand in einem rauen Umfeld für die Tech-Industrie statt. Dafür ist eine andere Branche in die Bresche gesprungen. Valentin Ade , New York

Wenn die Tech-CEO der CES fernbleiben, machen halt die Autobosse wie BMW-Chef Oliver Zipse einen auf Steve Jobs. Bild: Bridget Bennett/Bloomberg

Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Das bekannte Bonmot trifft wohl nie so richtig zu – und vor allem nicht, wenn es sich um die Consumer Electronics Show, die CES, handelt, die vergangene Woche in der US-Casinostadt über die Bühne gegangen ist.