Auf das laufende Geschäftsjahr blickt Interroll vorsichtig optimistisch. Bild: ZVG/Interroll

Ersteinschätzung von Rainer Weihofen um 7.20 Uhr

Der Intralogistiker schwimmt gegen den Strom. Während viele Industrieunternehmen im vergangenen Geschäftsjahr bei steigendem Umsatz schwindende Margen verkündeten, hat Interroll bei einem Wachstum von fast 4% auch den Gewinn gesteigert. Die Marge auf Stufe Ebitda legte 40 Basispunkte zu. Zwei Sorgenkinder gibt es dennoch. Während der Erlös in Europa und in Amerika stieg, gab er in Asien mehr als ein Drittel nach. Die Null-Covid-Strategie in China und das Ausbleiben von Grossaufträgen im Bereich E-Commerce werden dafür verantwortlich gemacht. Es könnte aber auch sein, dass der Druck auf die Unternehmen, die betriebsinterne Logistik zu verbessern, in der Region weniger gross ist als in den Wachstumsregionen. Der Rückgang kommt zur Unzeit, denn Interroll hat im zweiten Halbjahr ihr neues Werk in Suzhou in Betrieb genommen. Das zweite Sorgenkind ist der Schwund beim Auftragseingang. In von globalen Krisen ungestörten Jahren entsprach der Auftragseingang meist rund einem Jahresumsatz. Nun ist das Unternehmen mit einem vergleichsweise dünnen Auftragspolster ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das Management ist wie fast immer vorsichtig optimistisch, denn die fundamentalen Markttreiber seien intakt. Da Interroll in der Vergangenheit jede Krise gut gemeistert hat, können auch Anleger optimistisch bleiben.