Interview mit Fondsmanagerin Birgitte Olsen – «Eigentümergeführte Unternehmen können jetzt ihre Stärken voll ausspielen» Für die Aktienexpertin von Bellevue Asset Management rücken bei steigenden Zinsen die Bilanzstärke und der Verschuldungsgrad der Unternehmen noch mehr in den Fokus. Sylvia Walter

«Das Thema der Künstlichen Intelligenz ist spannend, aber man bezahlt heute für die Zukunft. Die Realität tritt vielleicht zehn Jahre später ein, im Sinne von Gewinnen und Umsätzen.» Bild: ZVG

Der US-Aktienmarkt hat die anderen Börsenplätze abgehängt, ist inzwischen aber deutlich teurer als sein europäisches Pendant. «Solche Bewertungsdifferenzen habe ich in dreissig Jahren nicht gesehen», betont Birgitte Olsen. Sie verantwortet die Entrepreneur-Strategien bei Bellevue Asset Management. Als Expertin für eigentümergeführte Unternehmen konstruiert Olsen mit ihren Kollegen aus 35 bis 45 Titeln ein über Sektoren diversifiziertes Portfolio. Bellevue Asset Management ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Küsnacht am Zürichsee. Der Gesamtwert der verwalteten Vermögen des Finanzdienstleisters beläuft sich auf 8,1 Mrd. Fr.