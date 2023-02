Interview mit Leonteq-CEO – «Wir würden im Kerngeschäft sparen» Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, erklärt, was 2022 trotz Rekordgewinn falsch lief und warum 2023 schwierig wird. Lea Fäh

«Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass es in diesem Jahr solch unerwartet grosse Marktausschläge geben wird», sagt Lukas Ruflin zur tiefen Guidance für 2023. Bilder: Iris C. Ritter

Seit bald fünf Jahren ist Lukas Ruflin Chef des Schweizer Fintech Leonteq. Die letzten beiden Jahre hat das 2007 von ihm mitgegründete Unternehmen so viel wie noch nie verdient seit seiner 15-jährigen Entstehungsgeschichte. Auch 2022 haben dem Derivatspezialisten die für ihn günstigen Marktbedingungen in die Hände gespielt. Den Rekordgewinn 2021 konnte Leonteq knapp halten. Dem ging allerdings eine unglückliche Kommunikation um eine positive und negative Gewinnwarnung voraus. Auch die tiefe Guidance 2023 verlangt Erklärungsbedarf. Mit FuW spricht Ruflin über die Herausforderungen, die ihn in diesem Jahr erwarten.