Im Gespräch mit FuW erklärt Bankenexperte Sergio Rossi von der Université Fribourg, warum die CS-Integration in UBS dem Immobilienmarkt und dem heimischen Konsum schadet. Die erwarteten Synergien beurteilt er skeptisch.

Der Bankenexperte sieht die CS-Integration in UBS sehr kritisch.

Herr Rossi, Sie betrachten die Fusion UBS-CS schon lange sehr kritisch. Wie beurteilen Sie die Komplettintegration von CS Schweiz in UBS? Welche Risiken sehen Sie?

Ich sehe mehrere Risiken. Vor allem in puncto Wettbewerb. Durch die Fusion von CS Schweiz und UBS wird es noch weniger Konkurrenz zwischen den Schweizer Banken geben. Das hat Auswirkungen zum Beispiel auf die Immobilienfinanzierung. Der Abstand zwischen Zinsen für Schuldner und Gläubiger wird sich vergrössern. Früher konnten die Kunden zwischen den beiden Grossbanken UBS und CS bei den Kreditkonditionen wählen. In Zukunft können sie das nicht mehr. Die neue Superbank UBS-CS kann künftig einfacher die Zinsen für Hypothekarkredite und für Kredite von KMU erhöhen. Die Unternehmen, die Kredite aufnehmen, werden dann weniger investieren. Der Detailhandel wird die höheren Zinsen an die Kunden weitergeben. Das treibt die Konsumpreise nach oben und reduziert das wirtschaftliche Wachstum. Damit wird die Arbeitslosigkeit höher.