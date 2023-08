Interview mit Schaffner-CEO – «Für mich persönlich eine Genugtuung» Schaffner soll von der schweizerisch-amerikanischen TE Connectivity übernommen werden. CEO Marc Aeschlimann zeigt sich erfreut. Sylviane Chassot

Marc Aeschlimann, CEO von Schaffner, verbucht das Angebot von TE Connectivity auch als persönlichen Erfolg. Bild: Markus Forte

Paukenschlag bei Schaffner: Die Solothurner Spezialistin für sogenannte EMV-Filter, die elektromagnetische Verträglichkeit gewährleisten, wird aller Voraussicht nach von der Börse verschwinden. TE Connectivity, ein in Schaffhausen domiziliertes, operativ aber in den USA ansässiges Industrieunternehmen, will Schaffner übernehmen. Das allein wäre Überraschung genug. Richtig gross ist sie aber angesichts des gebotenen Preises von 505 Fr. je Aktie. Im Vergleich zum Schlusskurs vom Mittwochabend entspricht das einer Prämie von 79,1%.