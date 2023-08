Interview mit Vivek Bommi, Alliance Bernstein – «Unternehmensanleihen aus Europa sind attraktiv» Der Leiter für festverzinsliche Wertpapiere aus Europa bei Alliance Bernstein sieht sehr starke Bilanzen bei den europäischen Unternehmen. André Kühnlenz

«Grosse Versorger und Autokonzerne sind interessante Branchen zum Investieren.» Bild: ZVG/Alliance Bernstein

Beim Vermögensverwalter Alliance Bernstein leitet Vivek Bommi seit 2021 die Teams für festverzinsliche Wertpapiere aus Kontinentaleuropa und Grossbritannien. Die Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von gut 700 Mrd. $. Zuvor arbeitete Bommi bei Neuberger Berman, Carlyle Group und Bank of America im Research und im Portfoliomanagement. Seinen MBA-Abschluss hat er von der Columbia Business School der Columbia University in New York.