Sie gehören mittlerweile zu Island wie die Vulkane, die Gletscher und die Erzählungen über Trolle und Feen: die Alaska-Lupinen. Bild: Mara Bernath

Bei Island erwartet man schwarze Lavalandschaften und weisse Gletscherfelder. Bereist man die Insel im Sommer – so, wie die Mehrheit der Touristen es tut –, sticht jedoch eine andere Farbe ins Auge: das Blauviolett der Alaska-Lupinen. Sie sind überall: neben dem Rollfeld am Flughafen, in den Gärten der Häuser, auf dem Fussweg zu Wasserfällen, direkt am Meer und an Berghängen – nur in den fein säuberlich gepflegten Parkanlagen, die fast jedes kleine Städtchen Islands vorzuweisen hat, sucht man die Blumen vergeblich. Denn die Lupinen sind eine gebietsfremde Art oder, wie der Botaniker sagt, ein invasiver Neophyt und werden deshalb ausgerissen.

Ursprünglich aus Alaska und dem kanadischen British Columbia, kam die Lupine, botanischer Name Lupinus Nootkatensis, bereits 1945 nach Island. Dass Pflanzen von einem Kontinent in den anderen «verschleppt» werden und dort gedeihen, ist nicht grundsätzlich ein Problem. Ungefähr 600 der knapp 3000 wild lebenden Pflanzenarten in der Schweiz sind so zu uns gekommen. Unerwünscht sind bloss die 10%, die sich invasiv verhalten, also äusserst effizient verbreiten, schnell wachsen und den Lebensraum der anderen Arten bedrohen, wie hierzulande Japan-Knöterich, Sommerflieder und Kirschlorbeer.

Anders als die Schweiz hat Island jedoch eine sehr raue Vegetation – lange Winter mit viel Schnee und kaum Sonne, viel Wind und noch mehr Schafe, die Jungpflanzen fressen –, karge Böden und bloss knapp 500 heimische Pflanzenarten. Bei dieser Zahl sind Pilze und Moose ausgenommen, und es ist genau das Moos, das leidet, beklagen die Lupinen-Gegner. Denn anders als Moos, das in Island nur ganz langsam wächst, verbreiten sich die Lupinen seit den Siebzigerjahren rasant.

Damals hat man damit begonnen, die Lupinensamen gezielt auf erodierte Flächen zu streuen. Grund der Erosion: Die europäischen Siedler hatten vor Jahrhunderten die Birkenbäume in Island abgeholzt, bis kaum mehr Bäume übrig waren und die Türen von Häusern aus Treibholz gefertigt werden mussten (der Rest war Torf). Die Schafe und der Wind erstickten neue Bäume im Keim. Die Lupine sollte den Boden nun wieder fruchtbar machen. Sie gehört zur Familie der Hülsenfrüchte und nimmt Stickstoff aus der Luft auf und speichert es im Boden – natürliches Düngemittel. Aber anders als im Garten, wo man die Erbsen entfernen kann und in der nächsten Saison Tomaten vom reichhaltigen Boden profitieren können, breitet sich die Lupine in Island ungehindert aus. Sie hat keine Feinde, Schafe mögen sie nicht essen.

Auch wenn sonst kaum etwas wächst, die Lupinen gedeihen prächtig: Landschaft in der Nähe der Ortschaft Reykjahlíð im Nordosten Islands. Bild: Mara Bernath

«Alles ausser unsere Gletscher ist potenzielles Lupinen-Land», sagt der ehemalige Industrieminister Islands, der heute 87-jährige Hjörleifur Guttormsson, der als einer der Ersten vor der Lupine gewarnt hat. Mit dem Klimawandel dringt die Lupine in weitere Gebiete der Insel vor. Insbesondere im Hochland, wo es mehrheitlich noch zu kalt und zu trocken ist für das Gewächs, könnte sie sich bald weiter verbreiten, prognostizieren isländische Wissenschaftler.



Doch die Lupine hat auch viele Anhänger, einer von ihnen ist Sigurður: «Als ich ein Kind war, gab es hier im Süden regelmässig Sandstürme, und die Strasse musste gesperrt werden», erzählt der heute 50-jährige Sigurður, während sein Bus voller Touristen der isländischen Ringstrasse entlangfährt, auf der theoretisch die ganze Insel in fünfzehn Autostunden umrundet werden könnte. Statt schwarzem Lavasand sehen die Autofahrer neben der Strasse heute jedoch ein Meer aus violettblauen Blumen, bis dahinter das tatsächliche Meer beginnt. «Die Lupinen stabilisieren das Gelände und nähren den Boden, sodass in Zukunft auch andere Pflanzen hier gedeihen können.»

Für die einen sind die Lupinen also ein Segen, für die anderen ein Fluch, den es zu bekämpfen und auszureissen gilt – was wiederum die erste Gruppe erzürnt. So sorgen die Lupinen schon seit Jahren für hitzige Diskussionen unter den gut 372’000 Menschen, die dauerhaft in Island wohnen (weniger als in der Stadt Zürich). Dem Tourismus tut das keinen Abbruch, im Gegenteil: Dieses Jahr werden 2,3 Mio. Besucher erwartet, so viele wie noch nie. Viele von ihnen werden die Lupine mit zurück in ihr Heimatland nehmen – als fotogenes Motiv ihrer Ferienschnappschüsse.

