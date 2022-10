FuW Forum Opportunities – Investieren in der Krise Die Märkte befinden sich weiterhin auf Talfahrt. Viele Anleger sind ratlos. Vier Banker stellen sich den Fragen der FuW. Sylvia Walter

Anastassios Frangulidis, Chefstratege Pictet Asset Management

Das laufende Jahr bringt schmerzhafte Verluste in den Portfolios von Privatanlegern, institutionellen Investoren und Pensionskassen mit sich. Selbst wenn diese Buchverluste nicht realisiert werden, macht der Blick ins Depot keine Freude. Erholungsphasen sind jeweils nur von kurzer Dauer. Auch Anlegern, die durch das Stahlbad der globalen Finanzkrise gegangen sind, zehrt das aktuelle Umfeld an den Nerven.



Denn verstecken kann man sich in keiner Anlageklasse, zu breit sind die Kursverluste an den internationalen Börsen. Obligationen, deren Aufgabe es eigentlich ist, das Portfolio zu stabilisieren, haben teilweise noch heftiger korrigiert als Aktien. Diese sind tüchtig unter die Räder gekommen. Selbst die cleversten Aktienstrategien fruchten in diesem Umfeld nicht. Ob defensiv oder zyklisch, Substanz- oder Wachstumswerte, Inland oder Ausland, jeder Valor und Sektor scheint früher oder später sein Fett wegzubekommen. Auch Gold hat den Lackmustest als Inflationsschutz und sicherer Hafen in diesem Krisenjahr nicht bestanden. Selbst wenn die Verluste relativ betrachtet etwas geringer sind als in anderen Anlageklassen, der Glanz ist dahin. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass das allfällige Guthaben auf dem Bankkonto nicht mehr durch Negativzinsen belastet wird.



Aktuell überzieht das russische Militär die Ukraine erneut mit Raketenangriffen. In Europa arbeiten die Politiker angesichts einer drohenden Energiekrise und explodierender Preise daran, Hilfsmassnahmen für Haushalte und Unternehmen auf die Beine zu stellen. Die erdölexportierenden Länder zeigen sich wenig kooperativ. Derweil sind die Notenbanker fest entschlossen, ihre Glaubwürdigkeit wieder herzustellen und die Inflation zu brechen. Eine Rezession wird in Kauf genommen.



Ist diese Odyssee an den Finanzmärkten bald einmal vorbei? Sind die Investoren nahe am Punkt der Kapitulation, ab dem eine Erholung erst möglich wird? Diesen und weiteren Fragen wird im Rahmen des FuW Forum «Opportunities 2023» nachgegangen (vgl. Box unten). Die hier präsentierte Fragerunde an vier Banker bietet einen kleinen Vorgeschmack auf eine Veranstaltung, die den Bogen rund um ­Anlagethemen weit aufspannen wird.