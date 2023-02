Der Chart des Tages – Investieren in künstliche Intelligenz Es gibt bereits passive Fonds, um auf KI zu setzen. Aber die Performance ähnelt der von Tech-Aktien. Alexander Trentin

Spätestens mit ChatGPT hat der Hype um künstliche Intelligenz (KI) neuen Schub bekommen. Wie kann man darin investieren? Eine Möglichkeit für Anleger ist, sich spezifische Aktien zu suchen, die im Bereich KI aktiv sind. Es gibt auch eine bequemere Möglichkeit: der Kauf von kotierten, passiven Fonds – Exchange Traded Funds (ETF). Doch die sind nicht die Kursraketen, wie man angesichts des Hypes vielleicht erwarten sollte.

Die obige Grafik zeigt die Performance von vier europäischen ETF, die ein KI-Exposure ermöglichen – sie werden von den Fondshäusern Amundi, L&G, WisdomTree und Xtrackers angeboten. Zum Vergleich sind die passiven Anlagevehikel auf den Weltaktienindex MSCI World sowie den amerikanischen Tech-Index Nasdaq 100 abgebildet. Von der Performance und Volatilität zeigen sich die KI-Fonds zwischen dem breiten Aktienmarkt und der Tech-Benchmark.

Es gibt gute Gründe, warum die ETF auf künstliche Intelligenz nicht so viel Begeisterung auslösen können wie die KI-Technologie selbst. Denn nur sehr wenige Unternehmen sind auf diesen Bereich konzentriert. Beispielsweise bildet der Xtrackers-ETF einen Index ab, der unter den grössten Positionen Bank of America, Samsung, den Chiphersteller Nvidia und den Onlinekonzern Tencent zählt. All diese Unternehmen haben zwar Forschung und Exposure zum KI-Bereich – aber der Bereich ist (noch) nicht dominant in ihrem Geschäft.

Der WisdomTree-ETF zeigt sich volatiler als die anderen Fonds. Er verwendet Daten der Consumer Technology Association (CTA), die Unternehmen nach ihrer «Intensität» bewertet, wie sehr sie im KI-Bereich aktiv sind. Die dadurch ausgewählten Werte sind weit weniger bekannt als bei Xtrackers. Dazu gehören Autostore Holdings, Spezialist für Logistikroboter, und PROS Holdings, Anbieter einer Software für personalisierte Angebote im Onlinehandel.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

