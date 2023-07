Akquisition – Investor Bain erhöht Kaufofferte für SoftwareOne Mit 19.50 bis 20.50 Fr. pro Aktie gibt Bain Capital die zweite «indikative Offerte» für den IT-Dienstleister ab.

Das Logo der Firma SoftwareOne am Hauptsitz in Stans. Bild: Urs Flüeler/Keystone

SoftwareOne hat ein verbessertes Übernahmeangebot von Bain Capital erhalten. Neu will die Private-Equity-Gesellschaft 19.50 bis 20.50 Fr. pro Aktie bezahlen, bestätigte das Schweizer das Software-Haus am Donnerstagnachmittag einen entsprechenden Medienbericht.

Das Angebot unterliege verschiedenen Bedingungen. Diese werden nicht näher ausgeführt. Der Verwaltungsrat werde das Angebot nun prüfen und dann eine Empfehlung an die Aktionäre abgeben. Eine weitere Ankündigung werde gemacht, wenn dies «angemessen» sei.

Der Verwaltungsrat von SoftwareOne stellte sich im Juni gegen das Übernahmeangebot, nachdem Bain ein unverbindliches milliardenschweres Angebot vorgelegt hatte. Insbesondere wurde der damals offerierte Preis von lediglich 18.50 Fr. je Aktie bemängelt. Das Angebot entspreche nicht dem Wert der Gesellschaft und sei daher nicht im besten Interesse des Unternehmens und der Mehrheit seiner Aktionäre.

Am Donnerstag hatte zuvor Bloomberg bereits unter Verweis auf Insider geschrieben, Bain wolle die Offerte erhöhen. An der Börse sprang der Kurs in der Folge markant an. Zeitweise stand er mehr als 5% im Plus bei 19.10 Fr. Aktuell legen SoftwareOne 3,5% auf 18.80 Fr. zu.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.