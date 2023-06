Börse Tel Aviv – Israel glänzt mit Nachhaltigkeit und High Tech Viele innovative Unternehmen sind auch an internationalen Börsen kotiert. Sie sind preisgünstig und weisen Nachholbedarf auf. Susanne Toren

Einladend: Die Börse im hippen Tel Aviv überzeugt mit ihren vielen innovativen Unternehmen. Bild: Ariel Jerozolimski/Bloomberg

Es ist eine Rieseninvestition in den Tech-Standort Israel: Intel hat vor wenigen Tagen angekündigt, eine Chipfabrik für 25 Mrd. $ zu bauen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der US-Chiphersteller mit seinem Engagement in Israel für Schlagzeilen gesorgt. So wurde vergangenes Jahr der Halbleiterhersteller Tower Semiconductor und drei Jahre zuvor Mobileye, führend in der Technologie für selbstfahrende Autos, übernommen.