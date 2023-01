Als Präsident Joe Biden 2021 sein Amt antrat, lautete seine erste Botschaft an die übrige Welt: «Amerika ist wieder da.» Nach dem Antritt seiner dritten Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im Oktober scheint Präsident Xi Jinping nun eine ähnliche Botschaft zu verkünden.

Im Laufe der vergangenen Monate hat Chinas Führung eine Reihe wichtiger politischer Kurswechsel angekündigt oder signalisiert: Sie hat die strengen, fast drei Jahre in Kraft befindlichen Null-Covid-Beschränkungen abrupt aufgehoben, ihr hartes Vorgehen gegenüber Technologieunternehmen und dem Immobiliensektor gelockert, ihr Bekenntnis zum Wirtschaftswachstum erneuert, und sie ist im Rahmen der G-20 auf die USA zugegangen. Die Anleger haben auf die Vorstellung, dass mit der zweitgrössten Volkswirtschaft anscheinend wieder Geschäfte zu machen sind, begeistert reagiert.

Doch während Chinas wirtschaftsfreundliche Neuausrichtung für den internationalen Handel, den Weltfrieden und die globale Stabilität mit Sicherheit Gutes erwarten lässt: Um Chinas Wirtschaft wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, bedarf es mehr als bloss einer Änderung des politischen Kurses der jüngeren Zeit. Dringend erforderlich ist die Rückkehr von Pragmatismus und ehrlichem Feedback in das politische System. Diese Attribute bestimmten die «adaptive» Regierungsführung der Ära Deng Xiaoping.

Gelenkte Improvisation

Ein verbreiteter Irrtum lautet, das «chinesische Modell» beruhe auf der von oben ausgehenden Kontrolle durch eine autoritäre Regierung, flankiert von durchsetzungsstarken staatseigenen Unternehmen. Tatsächlich haben dreissig Jahre Armut und Leid unter Mao Zedong bewiesen, dass die Kombination aus Planung von oben, Staatseigentum und politischer Repression den Misserfolg programmiert. Daher führte Deng in aller Stille ein hybrides System ein, eine «gelenkte Improvisation»: Die KPCh behielt ihre Macht, doch delegierte die Zentralregierung Befugnisse an viele kommunale Behörden und befreite zugleich die privaten Unternehmer von staatlichen Kontrollen.

«Dengs hybrides System – Vorgabe der Richtung von oben, kombiniert mit Autonomie unten – wurde sowohl von den ‹Chinafalken› im Westen als auch von Xis eigener Führungsriege übersehen.»

Die Regierung in Peking spielte dabei die Rolle eines Direktors statt eines Diktators; sie legte nationale Ziele fest und sorgte für angemessene Anreize und Regeln, während untergeordnete Behörden und der private Sektor durch Improvisieren lokale Lösungen für lokale Probleme fanden. In der Praxis bildete sich so ein breites Spektrum «chinesischer Modelle» heraus, die von unten her transformative Innovationen einführten – und das häufig auf eine Weise, die die Zentralbehörden überraschte. Der Erfolg der Digitalwirtschaft ist ein Beispiel dafür.

Da Ideen dem Handeln vorangehen, achtete Deng darauf, zunächst die Mentalität und die Normen der KPCh selbst zu ändern. In seiner historischen Rede vom Dezember 1978, die Chinas Ära von «Reform und Öffnung» einleitete, machte er die «Emanzipation des Geistes» zu einer Spitzenpriorität der Partei. Unter Mao trauten sich die Leute aus Furcht vor schwerer Bestrafung nicht, die Wahrheit zu sagen; dies schuf ein politisches Klima der Angst, das zu katastrophalen Unterfangen wie dem «grossen Sprung nach vorn» führte. Doch unter Deng hiess das neue Motto, «die Wahrheit in den Tatsachen zu suchen». Massnahmen sollten beschlossen werden, weil sie das Leben der Menschen verbesserten, nicht weil sie politisch korrekt waren.

Fallbeispiel Null-Covid-Politik

Dengs hybrides System – Vorgabe der Richtung von oben, kombiniert mit Autonomie unten – wurde sowohl von den «China-Falken» im Westen als auch von Xis eigener Führungsriege übersehen. Als Xi an die Macht kam, favorisierte er eine andere Erklärung für Chinas Erfolg: den institutionellen Vorteil, den ein Kommandosystem angeblich gegenüber dem demokratischen Kapitalismus des Westens hat.

Natürlich zeigte dieser Top-down-Ansatz während der Anfangsphase der Covid-Pandemie beeindruckende Ergebnisse. Durch Massentests, strenge Eindämmung und andere Massnahmen, die sich nur unter einer starken, autoritären Regierung aufrechterhalten liessen, verhinderte China von 2020 bis 2022 Infektionen und Todesfälle fast völlig. Xi betrachtete «Zero Covid» als eine seiner wichtigsten Leistungen und erklärte noch auf dem Nationalkongress der Partei im Oktober, dass China «ohne Wenn und Aber» an dieser Politik festhalten würde.

Doch dann nahmen die Ereignisse eine plötzliche, unerwartete Wendung. Durch die endlosen Lockdowns entnervte chinesische Bürger unterschiedlicher Schichten gingen en masse protestierend auf die Strassen und zwangen Xi, seine Haltung zu ändern. Allerdings führte die plötzliche Abkehr von der Null-Covid-Politik zu einem steilen Anstieg der Fälle und der Krankenhauseinweisungen, womit China noch eine Weile zu kämpfen haben wird.

Für Klartext sorgen

Xi und seine Mannschaft sind bestrebt, die Pandemie hinter sich zu lassen und wieder für Konjunkturoptimismus zu sorgen. Tatsächlich haben die Lockerung der Wirtschaftsregeln und die Beendigung der pandemiebedingten Kontrollmassnahmen den Kapitalmärkten Auftrieb verliehen. Zudem dürfte, wenn der Gipfel der Covid-Infektionen überschritten ist, der Binnenkonsum vehement wieder anspringen, und im Fertigungs- sowie im Logistikbereich wird wieder Normalität einkehren. Die Zentralregierung hat zudem zusätzliche Infrastrukturausgaben angekündigt, um das Wachstum anzukurbeln.

Doch damit das neue wirtschaftliche Terrain langfristig Früchte trägt, muss Xi die Rückmeldungskanäle des politischen Systems wieder öffnen. Dazu muss er mit gutem Beispiel vorangehen und Partei- und Behördenvertretern klarmachen, dass er wirklich will, dass sie über die realen Gegebenheiten vor Ort berichten. Das wird nicht passieren, wenn diejenigen, die Klartext reden, zum Schweigen gebracht und Propagandisten befördert werden.

Darüber hinaus muss die Regierung der Gesellschaft und den Medien mehr Freiräume zugestehen. Es ist kurzsichtig und letztlich kontraproduktiv, zu glauben, dass die Unterdrückung der freien Rede den Machterhalt der KPCh fördert. Ohne ein regularisiertes System der Rückmeldung über politische Massnahmen leidet die Regierungsfähigkeit, und das führt zu Massenprotesten wie im November und untergräbt die auf ihrer Leistung basierende Legitimität der KPCh.

Pragmatismus und Freimütigkeit

Ein weiteres Problem von Xis Top-down-Ansatz: Er wird die Anleger zu der Frage animieren, wann China womöglich wieder den Kurs wechseln wird. Während des vergangenen Jahre verkündete Xi wiederholt sein Bekenntnis zu verschiedenen Reformen, nur um dann das Gegenteil zu tun. Die Stärkung von Amtsträgern, die sich nachweislich durch Pragmatismus und Freimütigkeit auszeichnen, würde viel zur Beruhigung der Märkte beitragen. Eine Änderung der Einstellungs- und Beförderungskriterien des politischen Systems wäre aussagekräftiger als blosse Slogans.

Schliesslich sollte Peking anerkennen, dass das übergreifende Ziel, die Probleme des Landes zu bekämpfen und bspw. spekulative Investitionen in Immobilien einzudämmen und die Rechte der Zusteller im elektronischen Handel zu schützen, nicht falsch war. Die bisherigen politischen Massnahmen scheiterten, weil sie willkürlich umgesetzt wurden, was bei den Unternehmen die Furcht weckte, dass die Partei sie jederzeit ändern könnte. Xi und sein Zirkel müssen in ihrer Politik Transparenz und Konsultation praktizieren, statt das Bemühen um eine breite Schichten einschliessende Entwicklung einfach aufzugeben.

China hat zwischen Ende der Siebziger- und Anfang der Zehnerjahre eine Menge Erfahrungen mit einer adaptiven Regierungsführung gesammelt. Doch als Xi 2012 an die Macht kam, war Dengs Wirtschaftsmodell an seine Grenzen gestossen und verursachte ein untragbares Mass an Korruption, Ungleichheit, Verschuldungsrisiken und Umweltverschmutzung. Trotzdem kann die Lösung nicht in einer Rückkehr zum Maoismus liegen. Vielmehr muss China die «gelenkte Improvisation» auf das 21. Jahrhundert übertragen.

