Der Chart des Tages – Ist die Bundesbank jetzt in Peking? Chinesische Staatsanleihen bieten stattliche Rendite in unsicheren Zeiten. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Gavekal

In früheren Zeiten waren Anleger mit dem folgenden Ratschlag wohl gut bedient: Wenn der Blick in die Zukunft sehr unsicher ist, und du weisst nicht so genau, was zu tun ist, dann kaufe Aktien in den USA und Anleihen in Deutschland. Wie die Ökonomen von Gavekal erklären, tat das Fed schon immer alles Nötige, um den US-Aktienmarkt zu stützen, weil die meisten Amerikaner Anteilseigner sind. Die Deutsche Bundesbank hingegen war stets darauf bedacht, im Krisenfall den Bondmarkt des Landes zu stützen, da die Deutschen ihr Geld vorzugsweise in Bundesanleihen anlegten. Dieser Tipp machte sich lange bezahlt.

Heutzutage scheint die chinesische Notenbank den Job der Bundesbank übernommen zu haben. Seit Beginn der Pandemie hat die Gesamtrendite der Staatsanleihen des Reichs der Mitte diejenige der globalen Obligationen deutlich überflügelt (rote Linie). Auf der Aktienseite gemessen am MSCI wurden hingegen deutlichere Verluste eingefahren als mit dem MSCI World (hellblaue Linie).

«Es scheint fast, als hätten die strikten Covid-Regeln der Regierung in Peking die Nachfrage gelähmt, die Inflation unterdrückt, die Anleihen angetrieben und den Aktienmarkt zerstört», erklärt Louis Gave.

Seit Hoffnung aufkeimt, dass die Covid-Regeln gelockert werden müssen, hat sich das Blatt gewendet. Das Höchst für Chinaanleihen scheint überschritten. Im November schlagen die chinesischen Aktien den globalen Index um etwa 13%, die Staatsanleihen liegen hingegen knapp 5% im Hintertreffen. Vor allem chinesische Anleger greifen bei den heimischen Aktien zu, ausländische Investoren trauen sich noch nicht in den Markt.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

