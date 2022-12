Der Chart des Tages – IT-Titel im S&P 500 immer noch teuer Mit der Reduktion des IT-Sektorgewichts im S&P 500 geht zudem ein Klumpenrisiko einher. Susanne Toren

Die Aktien der gewichtigen IT-Unternehmen im S&P 500 haben im bisherigen Jahresverlauf fast 30% verloren. Dies liegt einerseits an der energischen Kurswende der US-Notenbank. Andererseits zweifeln Investoren zunehmend daran, dass die Unternehmen ihren Gewinn künftig genauso stark steigern können wie bisher. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des IT-Subindex liegt mit knapp 22 inzwischen deutlich unter dem Spitzenwert von 28 aus dem Jahr 2020 (vgl. Chart). Dennoch befindet sich die Bewertung immer noch über dem Zehnjahresdurchschnitt von 18.

Im März 2023 wird die Sektorgewichtung im S&P 500 geändert. Dann dürfte der IT-Sektor unter die 25%-Marke sinken, und zwar zugunsten der Zahlungsdienstleister, die neu in den Finanzsektor aufgenommen werden. Durch die Reduktion des Technologiesektors insgesamt könnte umgekehrt die Gewichtung von Microsoft und Apple innerhalb dieses reduzierten IT-Subsektors auf mehr als 50% klettern. Hiermit ist ein gewisses Klumpenrisiko verbunden bei denjenigen, die etwa via ETF (börsengehandelte Fonds) in den amerikanischen IT-Sektor investiert haben oder investieren möchten.

