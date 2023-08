Übergewinnsteuer Italien – Italienische Regierung setzt Obergrenze für Banken-Sondersteuer Nach dem Absturz von Aktien der italienischen Geldhäuser am Dienstag versucht die Regierung in Rom, die Finanzmärkte zu beruhigen.

Italiens Regierung hat für ihre beschlossene Sondersteuer auf Bankgewinne eine Obergrenze gesetzt. Italienische Bankaktien erholten sich daraufhin am Mittwoch, nachdem die Ankündigung der 40-prozentigen Übergewinnsteuer noch am Vortag heftige Marktturbulenzen ausgelöst hatte. Das Finanzministerium hatte am Dienstagabend mitgeteilt, die Einnahmen aus der Sondersteuer würden 0,1% der Bilanzsumme der Institute nicht überschreiten. Das sorgte am Finanzmarkt für Beruhigung. Die Aktienkurse italienischer Institute wie Intesa Sanpaolo, Banco BPM und UniCredit gewannen zeitweise zwischen 3,3 und 4,4%.

Die rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will mit der Steuer Gewinne abschöpfen, die die Geldhäuser mit Hilfe der Zinsentwicklung einfahren. Voraussichtlich würden knapp drei Milliarden Euro durch die Steuer zusammenkommen, die 2023 einmalig erhoben werde, hatten mit dem Vorgang vertraute Personen gesagt. Zinsen für Kredite und Zinsen für Sparguthaben klafften zugunsten der Banken weit auseinander, hatte die Regierung kritisiert. Im Zuge der Serie von Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hatten Institute ihre Kredite verteuert, sich bei den Zinsen auf Einlagen der Sparer jedoch eher zurückgehalten.

Salvini hält Umverteilung für gerechtfertigt

Nach Einschätzung von UBS wird die Gewinn-Erosion durch die Steuer bei Privatkunden-Banken wahrscheinlich in einer Spanne von sechs Prozent für UniCredit bis hin zu 15 bis 16% für Banco BPM liegen. Regierungsvertreter verteidigten das Vorhaben am Mittwoch. «Einige Banker bedauern das, aber wir sprechen hier von einer Branche, die Milliarden und Abermilliarden an Gewinnen einfährt, ohne einen Finger krumm zu machen», sagte Vize-Regierungschef Matteo Salvini dem Sender RAI. Die Umverteilung eines kleinen Teils dieser Gewinne sei wirtschaftlich und sozial gerechtfertigt. Salvini bestätigte zudem die Pläne der Regierung, die Einnahmen zur Unterstützung von Hypotheken-Kreditnehmern und Menschen mit geringen Einkommen und schmalen Renten einzusetzen.

Auch andere europäische Länder wie Spanien und Ungarn haben bereits Sondersteuern für Banken eingeführt. Doch in Italien traf Analysten zufolge die Regierungsentscheidung den Finanzmarkt unvorbereitet – was das Vertrauen der Anleger geschädigt habe. Italiens Regierung hatte ebenfalls eine solche Bankensteuer ins Spiel gebracht. Doch sie schien zuletzt die Pläne fallenlassen zu wollen. Die Entscheidung zugunsten der Steuer fiel dann selbst für Minister überraschend, die Montagabend zu einer Kabinettssitzung zusammengekommen waren. Italiens Bankaktien waren daraufhin am Dienstag 7,6% in den Keller gerauscht. Der Aktienkurs des italienischen Branchenprimus Intesa Sanpaolo war um 8,6% eingebrochen – Titel des mittelgrossen Instituts BPER sackten sogar um 10,9% ab.

