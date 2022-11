Die USA vor der Wahl – «It’s the economy, stupid» Die Vereinigten Staaten von Amerika haben viele Baustellen. Doch eine einzige allein könnte kommende Woche die Wahl eines neuen Parlaments entscheiden. Valentin Ade aus New York

Am 6. Januar 2021 stürmte ein bewaffneter Mob, angestachelt von Wahlverlierer Trump, das Parlament in Washington. Am 8. November wird es durch Wahlen neu bestimmt. Bild: Jon Cherry/Getty Images

Das haben sich die regierenden Demokraten anders vorgestellt. Am 8. November wählen die USA nicht nur ein neues nationales ­Parlament (Kongress), sondern in 36 Bundesstaaten auch den Regierungschef (Gouverneur). In New York tritt die amtierende Demokratin Kathy Hochul gegen den republikanischen Ab­geordneten Lee Zeldin an, der Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump ist. Es sollte ein Heimspiel für Kathy ­Hochul sein, doch auf den letzten Metern wird es knapp.