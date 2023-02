Nach der Kürzung im Vorjahr stellt IVF Hartmann nun wieder eine höhere Dividende in Aussicht. Bild: Martin Ruetschi/Keystone

Einschätzung von Arno Schmocker 8 Uhr

IVF Hartmann weist für 2022 deutlich höhere Schlüsselzahlen aus. Die Dividende wird auf das Niveau von 2018 und 2019 angehoben, was eine Rendite von 2,2% ergibt. Die Leistungssteigerung des auf Wundversorgung und Hygieneartikel ausgerichteten Unternehmens ist im Mehrjahresvergleich allerdings wenig imposant. 2021 waren der Umsatz nach dem Coronaboom 16% sowie Betriebsergebnis wie Gewinn zwei Drittel eingebrochen. Der letztjährige operative Gewinn liegt immer noch unter dem Niveau der beiden Jahre vor der Pandemie. Der Ausblick ist wie gewohnt konservativ. Mit einem erwarteten «soliden» Umsatzwachstum und einem stagnierenden operativen Gewinn wird IVF Hartmann es schwer haben, neue Aktionäre zu gewinnen. Die Valoren werden spärlich gehandelt, was auch an den klaren Kontrollverhältnissen liegt. Der deutsche Hartmann-Konzern hält 72% der Titel.