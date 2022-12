Was macht eigentlich… – Jack Ma taucht aus der Versenkung auf Vor zwei Jahren verschwand der Alibaba-Gründer aus der Öffentlichkeit. Nun wurde er in Tokio gesichtet. Mara Bernath

Die Zeit der Auftritte auf den grossen Bühnen dieser Welt ist für Jack Ma bis auf weiteres vorbei: Ma in Tokio 2018. Bild: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Jack Ma ist der bekannteste Unternehmer Chinas – und der abwesendste. Seit gut zwei Jahren ist er, der davor gerne und oft im Rampenlicht stand, von der Bildfläche verschwunden. Dass Mas Rückzug aus der Öffentlichkeit kaum freiwillig war, zeigen die Ereignisse vor und nach seinem Verschwinden.

Ende Oktober 2020 kritisierte Ma bei seinem letzten öffentlichen Auftritt das Finanzsystem Chinas mit harschen Worten: Die Strukturen seien veraltet und China solle aufhören, bloss den Westen zu kopieren. Kurz darauf liess die chinesische Regierung den 37 Mrd. $ schweren Börsengang des Alibaba-Finanzablegers Ant Financial platzen. Es war der Auftakt eines harschen Durchgreifens des chinesischen Staatsapparats im Privatsektor, mit speziellem Fokus auf Internetunternehmen. Von Ma fehlte jede Spur.

Doch nun scheint sich die Tür des goldenen Käfigs, in den Ma von der chinesischen Regierung verbannt wurde, geöffnet zu haben. Ma wohne bereits seit sechs Monaten nicht mehr im chinesischen Hangzhou, wo der Alibaba-Hauptsitz ist, sondern in Tokio. Er lebe dort zusammen mit seiner Familie und einer reduzierten Entourage, bestehend aus Sicherheitspersonal und seinem persönlichen Koch. Das berichtete die Zeitung «Financial Times» diese Woche und beruft sich auf Personen «in Mas näherem Umfeld». Seine Zeit verbringe er mit dem Sammeln von moderner Kunst, in privaten Clubs in der japanischen Hauptstadt sowie mit regelmässigen Reisen in die USA und nach Israel. Im Sommer schrieben zudem Lokalmedien, dass der 58-Jährige in Holland, Mallorca und Österreich gesichtet wurde. Ma und seine Stiftung waren nicht für einen Kommentar zu erreichen.

Eine klare Richtung hat im Juli aber eine Meldung von Alibaba bei Aufsichtsbehörden vorgegeben: Ma wolle seinen Anteil an Ant Financial «mit der Zeit» auf 8,8% oder tiefer reduzieren. Zurzeit hält er 9,9%. Zusammen mit den vorangetriebenen strukturellen Anpassungen bei Ant macht das den Weg frei für ein erneutes IPO. Dazu passt die Nachricht von Reuters, wonach Ant nächstes Jahr eine Busse von 1 Mrd. $ zahlen werde, um die Streitigkeiten mit der Regierung abzuschliessen.

Was nach viel klingt, ist verhältnismässig wenig. Der Mutterkonzern Alibaba wurde vergangenes Jahr mit 2,8 Mrd. $ gebüsst. Der Wertverlust von Alibaba führt dazu, dass Ma nicht mehr der reichste, sondern «nur» noch der viertreichste Mann Chinas ist. Ihm gehören 3,9% der Aktien und 50,52% der Stimmrechte des Konzerns, den er 1999 gegründet hat. Sein Gesamtvermögen wird vom Bloomberg Billionaires Index auf 31,5 Mrd. $ geschätzt, was ihm auf der Rangliste der Reichsten dieser Welt Platz 35 einbringt.

Im Westen wird Alibaba gerne mit Amazon verglichen, weil beide Unternehmen Onlineplattformen anbieten, auf denen praktisch alles erhältlich ist, was auf dem Postweg verschickt werden kann. Doch Alibaba ist viel mehr als ein digitaler Marktplatz. Mit ihren Subunternehmen ist Alibaba im Alltag der Chinesen omnipräsent: Gesichtserkennungssoftware und weitere AI-Anwendungen, ein Streamingdienst, die Zeitung South China Morning Post, der Finanzdienstleister Ant, eine Kommunikationsplattform und eine Private-Equity-Gesellschaft sind Teil des Unternehmens – und gehören damit auch zu einem bedeutenden Teil Ma.

Mara Bernath schreibt am liebsten über Rohstoffe, Handel, Wirtschaftspolitik und alles andere, was die Märkte gerade bewegt. Sie hat einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen der Universität St. Gallen und war vor dem Wechsel zum Märkteressort 2019 bei Bloomberg tätig. Mehr Infos @MaraBernath

Fehler gefunden?Jetzt melden.