Jackson Hole – Fed-Chef Powell: «Höhere Zinsen, bis die Inflation Richtung 2% sinkt» Am Treffen der Zentralbanker stimmte der Vorsitzende der US-Notenbank den Markt auf einen für längere Zeit erhöhten Leitzins ein. Dennoch kann die Rally am US-Aktienmarkt zumindest kurzfristig weitergehen. Valentin Ade , New York

Fed-Chef Jerome Powell bekräftigte, dass das Inflationsziel der US-Notenbank bei 2% bleibt. Bild: Nathan Howard/Bloomberg

Alle Augen auf Jerome Powell: Der Chef der US-Notenbank Fed sprach am Zentralbankertreffen in Jackson Hole. Seine Botschaft am Freitag war ausgewogener als vor einem Jahr, aber nicht weniger entschlossen. Ja, im Kampf gegen die Inflation seien er und seine Kollegen «weit gekommen» und «wir werden vorsichtig weiter verfahren». Doch nein, die Arbeit sei noch nicht erledigt.