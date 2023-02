Jahreszahlen – ZKB überschreitet die Milliardengrenze Die grösste Schweizer Kantonalbank steigert den Konzerngewinn um 12,3% auf 1,06 Mrd. Fr. Massgeblich dazu beigetragen hat unter anderem das Zinsgeschäft.

In Anbetracht des guten Ergebnisses habe der Bankrat entschieden, die ordentliche Dividende für den Kanton Zürich und die Gemeinden zu erhöhen. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat im vergangenen Geschäftsjahr erstmals einen Gewinn von über einer Milliarde Franken geschrieben. Das Staatsinstitut hat zudem einen starken Zufluss von Kundengelder verzeichnet.

Die grösste Schweizer Kantonalbank konnte den Konzerngewinn 2022 um 12,3% auf 1,06 Mrd. Fr. steigern, wie sie am Freitag mitteilte. Das Ergebnis zeige, dass sich das diversifizierte Geschäftsmodell auch in herausfordernden Jahren bewähre, wird der seit dem vergangenen Herbst amtierende CEO Urs Baumann zitiert.

Bessere Zinsmargen

Insgesamt erhöhte die ZKB den Geschäftsertrag um 8,2% auf 2,75 Mrd. Fr. Deutlich zulegen konnte die Kantonalbank dabei in ihrem wichtigsten Geschäft, dem Zinsengeschäft (Nettoerfolg +10,4% auf 1,40 Mrd.). Sie profitierte dabei von verbesserten Margen dank dem Anstieg der Zinsen und dem Wegfall der Zahlungen von Negativzinsen an die SNB.

Weiterhin schnell unterwegs war die ZKB im Hypothekargeschäft: Die entsprechenden Forderungen legten innert eines Jahres mit einem Plus von 5,4% auf 96,8 Mrd. Fr. zu.

Moderaterer Kostenanstieg

Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft blieb der Erfolg auf Vorjahresniveau (926 Mio.). Das negative Umfeld an den Finanzmärkten drückte zwar auf die transaktionsbedingten Erträge. Allerdings profitierte die Bank von höheren Erträgen aus dem Fondsgeschäft wie etwa auch von regen Kundenaktivitäten im Kartengeschäft. Zulegen konnte auch der Handelserfolg (+17,9% auf 409 Mio.).

Die Kosten zogen derweil weniger stark an als die Erträge: Der Geschäftsaufwand legte um 5,1% auf 1,59 Mrd. Fr. zu. Etwas überdurchschnittlich legten die Personalkosten zu, dies bei einer um rund 100 Personen gestiegenen Anzahl an Mitarbeitenden. Gleichzeitig zahlte die ZKB aufgrund des guten Konzernergebnisses höhere Boni aus.

Starke Zuflüsse

Bei den Vermögen machten sich die Verluste an den Märkten bemerkbar. Insgesamt lagen die verwalteten Vermögen per Ende 2022 mit 400,0 Mrd. um 2,3% unter dem Vorjahr. Der Rückgang bei den Bewertungen wurde durch einen rasanten Anstieg an Kundengeldern wettgemacht: Der Bank flossen Netto-Neugeldern von 33,9 Mrd. Fr. zu, gut 31% mehr als im Vorjahr.

Vom Gewinnanstieg profitieren der Kanton Zürich und die Gemeinden. Sie erhalten insgesamt eine um 14% angehobene Dividende von 491 Mio. Fr. An den Kanton gehen dabei 320 Mio.an Dividende sowie 11 Mio. für die Deckung der Selbstkosten für das Dotationskapital, die Gemeinden erhalten 160 Mio.

Zuversichtlich für 2023

Weiterhin bleibt die Bank gut kapitalisiert. So lag die risikogewichtete Kapitalquote Ende Jahr mit 18,2% deutlich über der aktuellen Anforderung von 13,8%, die auch den antizyklischen Kapitalpuffer einschliesst. Die ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) lag bei 6,2%.

Für das laufende Jahr gibt sich die Bank insgesamt zuversichtlich. Zwar schwäche sich die Wirtschaft global ab und die hohe Inflation und die Zinserhöhungen blieben eine Herausforderung für die Unternehmen. Dennoch rechne man für die Schweiz weiterhin mit positivem Wachstum. Entsprechend gibt sich die Bank zuversichtlich, auch 2023 wieder «ein ansprechendes Ergebnis» zu erwirtschaften.

