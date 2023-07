Objektiv – Jai Alai Der baskische Begriff steht den Sport Pelota und für «fröhliches Fest» – ob das für die bevorstehende Wahl in Spanien auch gilt? Manfred Rösch

Bild: Alejandro Garcia/EPA via Keystone

Baskischer geht’s nicht: Pelota. Zwei Zweierteams schlagen abwechselnd einen Ball gegen eine Prellwand, den Frontón, bis den Regeln gemäss eine Seite einen Punkt gewinnt. Sieger ist, wer eine bestimmte Punktzahl erreicht hat. Entfernt ähnlich also wie Squash. Es gibt verschiedene Varianten, diejenige mit dem Spitzkorb (cesta punta, wie hier) als Beschleunigungsinstrument – der Ball kann, optimal geworfen, Geschwindigkeiten von gegen 300 km/h erreichen. Diese Form ist als Jai Alai auch in den USA beliebt. Kulturtransfer dank baskischen Auswanderern, basierend allerdings auf kultureller Aneignung durch die Conquistadores. Diese hatten das Spiel den Azteken abgeguckt. Während es in der «neuen Welt» seinerzeit jedoch um Leben und Tod ging, wurde in Spanien das Risiko auf die eine oder andere Prellung humanisiert. Ordentlich zur Sache geht’s derzeit auch im spanischen Wahlkampf. Nächsten Sonntag wird das Parlament neu bestimmt. Die regierenden Sozialisten unter Premier Pedro Sánchez liegen in den Umfragen klar hinter dem bürgerlichen Partido Popular, angeführt von Alberto Núñez Feijóo, zurück. «Jai Alai» ist baskisch, es steht für «fröhliches Fest». Für den Verlierer gilt das nur beschränkt.

