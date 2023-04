Porträt: Kazuo Ueda – Japans neuer Notenbankchef muss über die Bücher Mit der Ernennung von Kazuo Ueda zum Gouverneur der Bank of Japan setzt die Regierung auf Kontinuität. Doch der ­externe Druck unter anderem auch in der Form einer nachhaltigen Yenschwäche dürfte wachsen. Urs Schoettli

Im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger Kuroda entstammt Ueda der akademischen Welt. Bild: Kimimasa Mayama/Pool Photo via AP/Keystone

Kaum im Amt hat Kazuo Ueda bereits ­seinen ersten internationalen Auftritt absolviert. Der 71-Jährige fungierte als Gastgeber beim Treffen der Finanz­minister und der Notenbankgouverneure der G-7 am Rande der diesjährigen Tagung des IWF und der Weltbank in Washington. Ueda folgt als 32. Chef der Bank of Japan auf Haruhiko Kuroda, der das Institut während zehn ereignisreichen Jahren geleitet hatte.