Internationale Kapitalflüsse – Japan mutiert zum globalen Risiko Die Investoren des Inselstaats haben enorme Summen im Ausland platziert. Geraten diese ins Rollen, hat dies Implikationen für die internationalen Finanzmärkte. Sylvia Walter

Dieses Jahr dürften erstmals nach der Pandemie auch Touristen wieder die Kirschblüte geniessen. Doch nicht nur Touristen, auch Kapital kehrt nach Japan zurück. Bild: Kimimasa Mayama/EPA/Keystone

«Ein Anstieg der Renditen in Japan, durch die Aufgabe der Zinskurvenkontrolle, stellt ein massives Risiko für die globalen Finanzmärkte dar. Dies könnte die Zinsen überall nach oben treiben und entsprechend den Risikoappetit untergraben», warnen die Ökonomen des Investment Institute von BlackRock, dem grössten Vermögensverwalter weltweit. Bereits seit zehn Jahren hält die Bank of Japan (BoJ) an einer zunehmend schädlichen Interventionsspirale fest. Die Vorreiter unkonventioneller Geldpolitik zückten ein innovatives Instrument nach dem anderen, ursprünglich um die hartnäckige Deflation zu bekämpfen.