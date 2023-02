Japanische Konjunktur – Japan verzeichnet das grösste Handelsdefizit aller Zeiten Die Wirtschaft verbucht wegen der schwächeren chinesischen Nachfrage nach Autos und Chipmaschinen ein Rekord-Handelsdefizit.

Japan verbucht im Januar wegen der schwächeren chinesischen Nachfrage nach Autos und Chipmaschinen ein Rekord-Handelsdefizit. Die Ausfuhren kletterten im abgelaufenen Monat zwar um 3,5% im Jahresvergleich, wie aus Daten des Finanzministeriums (MOF) am Donnerstag hervorgeht. Gegenüber dem Vormonat mit 11,5% verlangsamte sich das Wachstum jedoch deutlich, übertraf aber die mittlere Schätzung der Ökonomen für einen Anstieg um 0,8%. Aggressive Zinserhöhungen weltweit haben die Nachfrage nach japanischen Produkten abgekühlt, die im Januar wegen der Feiertage rund um das Mondneujahrsfest in China zusätzlich unter Druck gerieten. «Kurz gesagt, die Exporte werden schwächer», sagte Taro Saito, Chefökonom des NLI Forschungsinstituts. «Die Vereinigten Staaten und Europa befinden sich noch nicht in einer vollständigen Rezession, aber ich denke, die Weltwirtschaft wird sich wahrscheinlich noch ein wenig verschlechtern, sodass es für die Exporte noch schwieriger wird.»

Die Importe stiegen um 17,8%, verglichen mit einem Plus von 20,7% im Vormonat und einer mittleren Prognose von 18,4%. Angeführt wurden sie von den Einfuhren von Rohöl, Kohle und Flüssigerdgas. «Da die Rohstoffinflation ihren Höhepunkt erreicht hat und der Yen sich wahrscheinlich nicht weiter abschwächen wird, werden die Importpreise wahrscheinlich von nun an sinken, aber die Exporte tendieren immer noch nach unten, mit der Folge, dass das Handelsdefizit fortbestehen wird», sagte Kenta Maruyama, Ökonom bei Mitsubishi UFJ.

Als Ergebnis verbuchte Japan mit 3,49 Bio. Yen (24,43 Mrd. €) das grösste Handelsdefizit sei Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979. Die Handelszahlen folgten auf schwächer als erwartet ausgefallene Daten zum Bruttoinlandprodukt (BIP) und unterstrichen die Herausforderung für die Bank of Japan (BoJ), ein von der privaten Nachfrage getragenes Wachstum zu erreichen und gleichzeitig die Inflation stabil zu halten.

