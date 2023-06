Ultralockere Geldpolitik – Japans Notenbank behält Kurs bei Die japanischen Währungshüter peilen die Zielmarken von –0,1% für die kurzfristigen Zinsen und 0% für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen an.

Laut dem japanischen Notenbankchef Kazuo Ueda kommt eine rasche Abkehr von der jahrelangen laxen Linie nicht in Frage. Bild: Kimimasa Mayama/EPA/Keystone

Die Währungshüter in Tokio haben am Freitag entschieden, dass es bei der umstrittenen Politik der Zinskurven-Steuerung bleibt. Dabei peilen sie Zielmarken von minus 0,1% für die kurzfristigen Zinsen und 0% für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen an.

Die Notenbank hat zwar eine Überprüfung ihrer jahrelangen ultralockeren Geldpolitik in die Wege geleitet. Diese soll aber ein bis anderthalb Jahre in Anspruch nehmen. Laut Notenbankchef Kazuo Ueda kommt eine rasche Abkehr von der jahrelangen laxen Linie nicht in Frage. Das sich abschwächende Wachstum der Weltwirtschaft berge Risiken für Japans Konjunktur. Dazu komme die Unsicherheit, ob das Lohnwachstum im Land auch anhalten werde, sagte er unlängst.

Die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt hatte zu Jahresbeginn Rückenwind. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Januar bis März aufs Jahr hochgerechnet um 2,7%. Doch der Aufschwung kommt nicht in allen Bereichen an: Während die Hotels, Restaurants und anderen Dienstleistungsunternehmen des Landes seit der Lockerung der Covid-Eindämmungsmassnahmen einen Geschäftsboom erlebten, hat die Industrie mit teils schwächelnder Nachfrage zu kämpfen.

REUTERS

