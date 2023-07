Japanische Konjunktur – Japans Notenbank belässt Leitzins und peilt mehr Flexibilität an Die Bank of Japan belässt den Leitzins trotz Inflation auf seinem jetzigen Stand. Allerdings wird die Linie ihrer Geldpolitik leicht angepasst.

Die japanische Notenbank teilte mit, sie werde den Kauf 10-jähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) zu 1,0% im Rahmen von Festzinsgeschäften anstelle des vorherigen Zinssatzes von 0,5% anbieten. Bild: Shuji Kajiyama/AP Photo/Keystone

Japans Notenbank (BoJ) löst sich aus dem starren Korsett ihrer ultralockeren Geldpolitik und verschafft sich damit mehr Bewegungsspielraum für eine flexiblere Linie. Die Währungshüter in Tokio entschieden am Freitag zwar, den umstrittenen Kurs der Zinskurven-Steuerung fortzuführen, die im Fachjargon als Yield-Curve-Control (YCC) bekannt ist. Doch künftig soll dieses Instrument wesentlich flexibler genutzt werden. Von einer Abschaffung will die Notenbank aber nichts wissen: BoJ-Chef Kazuo Ueda betonte, die Zinskurvensteuerung solle lediglich «nachhaltiger» gestaltet werden.

Die Währungshüter peilen weiterhin Zielmarken von minus 0,1% für die kurzfristigen Zinsen und null Prozent für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen an. Sie behielten auch die Leitlinien bei, die eine Bewegung der 10-Jahres-Rendite um 0,5% um das Null-Prozent-Ziel herum vorsahen. Sie sprechen aber nun nur noch von «Referenzwerten» und nicht mehr von «starren Grenzen».

«Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass die BoJ Mini-Schritte zur Straffung der Politik unternehmen wird, wenn der Inflationsdruck anhält», sagte Charu Chanana, Stratege bei Saxo Markets in Singapur. Als eine wichtige Voraussetzung für eine geordnete Abkehr von der YCC-Politik gilt, dass die Löhne kräftig genug steigen, um die Inflation um das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank herum zu halten. Dafür ist die Zeit laut der Notenbank aber noch nicht reif: «Eine nachhaltige und stabile Erreichung des Inflationsziels von 2%, begleitet von Lohnerhöhungen, ist noch nicht in Sicht», erklärte die BoJ. Die Währungshüter fügten hinzu, sie müssten geduldig sein und ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten.

«Obwohl die BoJ die Obergrenze unverändert bei rund 0,5% beliess, deuten die subtilen Änderungen in der Formulierung darauf hin, dass sie sich darauf vorbereitet oder zumindest bereit ist, das YCC-Ziel zu einem späteren Zeitpunkt anzupassen, sofern die Bedingungen dafür günstig sind», sagte Carlos Casanova, leitender Asien-Ökonom bei UBP in Hongkong.

Kritiker werfen der Notenbank vor, mit der YCC die Marktliquidität auszuhöhlen und den unerwünschten Kursrückgang des Yen zu verstärken. Die BoJ begründet ihre lockere Linie mit der Absicht, die Wirtschaft zu stützen und die Inflation nachhaltig auf ein gewünschtes Niveau zu bringen.

«Gefährliches Spiel»

Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen kletterten nach dem BoJ-Beschluss auf ein Neun-Jahres-Hoch von 0,575%. Auf den ersten Blick sei es der BoJ gelungen, mehr Bewegung am langen Ende der Zinskurve zuzulassen, was natürlich ein erster Schritt in Richtung eines Ausstiegs aus der Zinskurvenkontrolle wäre, kommentierte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. «In meinen Augen spielt die BoJ aber ein gefährliches Spiel.» Mit derart «halbgaren» Massnahmen schüre sie auch Sorgen, dass ein tatsächliches Ende der Zinskurvenkontrolle möglicherweise auch mit Blick auf die hohe Staatsverschuldung unabhängig von der Entwicklung der Inflation gar nicht gewünscht oder angestrebt werde. Das wäre aus ihrer Sicht langfristig ein «desaströses Signal» für den Yen. Die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank hatten bereits im vorigen Jahr eine Zinswende eingeleitet und haben den Preis des Geldes seither kräftig nach oben geschraubt, während in Japan weiter eine ultralockere Linie gefahren wird.

