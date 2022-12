Börsenbericht vom 20. Dezember 2022 – Japans Notenbank verdirbt Schweizer Anlegern die Laune Eine neue Hiobsbotschaft von Währungshütern hat die Anleger am Dienstag in Alarmstimmung versetzt und die Börse auf Talfahrt geschickt.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag klar im Minus beendet und den Stabilisierungsversuch vom Vortag damit bereits wieder abgebrochen. Als Hauptgrund für die klaren Abgaben wurden erneut Aussagen einer Notenbank genannt. Spielverderber war dieses Mal die Bank of Japan (BoJ), die die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherenditen bewegen sollen, lockern will. Das wurde an den Märkten als Schritt hin zu einer strafferen Geldpolitik gewertet. «Nach dem Reigen an Zinserhöhungen in der Vorwoche wechseln nun also auch die Japaner in das Lager der Falken», sagte ein Marktanalyst dazu.

Dazu kamen neue Sorgen aus China, da dort nach der Lockerung der Null-Covid-Politik die Corona-Infektionszahlen wieder markant steigen. Zwar würden die Lockerungen begrüsst, aber nun fragten sich Marktteilnehmer, wie es in China weitergehe und ob nicht bald wieder umfassende Lockdowns beschlossen würden, hiess es im Markt. Die amerikanischen Märkte gaben kurz vor dem europäischen Handelsschluss anfängliche Kursgewinne wieder Preis und verschärften damit die Abwärtsbewegung diesseits des Atlantiks noch einmal.

Der FuW Swiss 50 Index büsste schliesslich 1,12% ein auf 2000,43 Punkte. Der SMI als wichtigstes Schweizer Aktienbarometer verlor 1,06% auf 10'659,19 Punkte und schloss damit auf Tagestief, im der Spitze hatte er mit 10'729 Punkten deutlich weniger verloren. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsste 1,11% auf 1618,31 und der breite SPI um 1,06% auf 13'627,127 Punkte ein. Von den 30 SLI-Werten schlossen bis auf zwei alle im Minus.

Angeführt wurden die Verlierer bei den Blue Chips einmal mehr vor allem von den zinssensitiven Wachstumswerten, die mittlerweile einen grossen Teil der Gewinne der letzten Wochen bereits wieder verloren haben. Dazu gehörten etwa Ams Osram (-2,8%), VAT (-2,3%) oder Sika (-2,2%).

Bei den SMI-Schwergewichten schnitten einmal mehr Roche GS (-1,4% auf 296.15 Fr. ) am schwächsten ab. Schon am Vortag waren die Papiere zeitweise unter 300 Fr. gehandelt worden, heute fielen sie klar darunter und schlossen auf einem neuen Jahrestief. Im Vergleich zum Jahreshoch von 404.20 Fr. ist das ein Minus von fast 27%, was für einen defensiven Titel doch eher überraschend viel ist, wie es hiess.

Besser hielten sich Novartis (-0,7%), die allerdings auch klar nachgaben. Aufs Jahr gesehen notiert das Papier des Roche-Konkurrenten allerdings 4% im Plus. Die Umschichtungen könnten von Roche zu Novartis könnten in den verbleibenden Handelstagen - Stichwort Window Dressing - durchaus noch weiter gehen, hiess es im Handel.

Auch Nestlé (-0,9%) - obwohl phasenweise im Plus - konnten sich der Abwärtsbewegung schliesslich nicht entziehen. Händler verwiesen auf Aussagen des US-Rivalen General Mills bezüglich rückläufiger Absatzvolumen ausgehend von Preiserhöhungen. Dies sei in Börsenkreisen auch als Warnung an die Adresse anderer Nahrungsmittelmultis wie Nestlé aufgefasst worden, hiess es.

Weitere Verluste gab es auch bei CS (-1,8%). Die Aktien der zweitgrössten Schweizer Bank notieren damit mit 2.73 Fr. wieder im Bereich des Allzeittiefs. Und dies obwohl einige Analysten ihr Kursziel erhöht haben und manche die Aktie gar zum Kauf empfahlen, wie ein Händler bemerkte.

Klare Spitzenreiter waren Swisscom (+0,6%), die mit einem Jahresminus von knapp 3% zu den besten Blue Chips gehören. Knapp im Plus hielten sich auch Swiss Re (+0,02%).

Im breiten Markt gewannen die Biotech-Titel Santhera 47% auf 1.72 Fr., dies nachdem sie bereits am Vortag im Rahmen einer positiven Auftragsstudie mit Kursziel 13.60 Fr. um über 40% in die Höhe geschossen waren.

Freundlich zeigten sich auch Burckhardt Compression (+0,7%) nach positiven Aussagen zum Auftragseingang. Der Hersteller von Kolbenkompressoren zeige zumindest bis jetzt kaum Anzeichen einer Verlangsamung, hiess es bei Analysten dazu.

SIG (-3,9%) verloren hingegen nach dem überraschenden Abgang des Finanzchefs deutlich. Polypetide (-3,9%) büssten die Gewinne vom Vortag nach einem Grossauftrag mehrheitlich wieder ein. Auch der Branchennachbar Bachem (-5,1%) kam entsprechend unter Druck.

New York: Moderate Gewinne nach jüngsten Kursverlusten

Die US-Börsen haben sich nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Die wichtigsten Indizes legten am Dienstag jeweils etwas zu. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, wobei die Anleger vor allem auf die weitere Entwicklung der Energiepreise und die geopolitischen Entwicklungen in der Welt achteten, hiess es.



Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,48% auf 32 915,12 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,42% auf 3833,74 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,30% auf 11 118,26 Punkte nach oben.



Zuletzt hatte die Enttäuschung angesichts einer überraschend restriktiven künftigen Geldpolitik in den USA auf die Stimmung gedrückt. Aktuelle Konjunkturdaten aber lieferten am Dienstag keinen weiteren Beleg dafür, dass sich die US-Notenbank Fed Sorgen wegen einer Überhitzung der Wirtschaft machen muss: So sank die Zahl der Baugenehmigungen im November deutlich stärker als erwartet. Der Immobilienmarkt ist eine wichtige Stütze der US-Wirtschaft.



Aktien von General Mills sackten als Schlusslicht im S&P 500 um fast 4%t ab. Nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen hatten Analysten ihre Besorgnis über die anhaltenden Absatzrückgänge bei dem Markennahrungsmittelhersteller zum Ausdruck gebracht.



Im Dow bewegten sich die Papiere von 3M gegen den freundlichen Trend kaum vom Fleck. Der Mischkonzern will die Herstellung von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) einstellen. Man arbeite daran, die Verwendung im gesamten Produktportfolio bis Ende 2025 zu beenden, heiss es. Im Zuge des Ausstiegs rechnet 3M mit Kosten vor Steuern von insgesamt bis zu 2,3 Mrd. $.



Für die Anteilscheine von Raytheon Technologies ging es um gut 1% nach oben. Der Rüstungskonzern verkauft seine deutsche Tochter Anschütz. Die Kieler DMB Dr. Dieter Murmann Beteiligungsgesellschaft mbH unterzeichnete mit dem US-Konzern eine Vereinbarung, wonach sie die Raytheon Anschütz GmbH inklusive Tochtergesellschaften und Niederlassungen erwerben wird.

Bonds Schweiz: Abwärtstrend hält an - Renditen steigen weiter

Der Schweizer Bondmarkt gibt auch am Dienstag auf breiter Front nach. Im Gegenzug ziehen die Renditen weiter an. Schuld daran ist die Bank of Japan (BoJ), die einen Schwenk ihrer Strategie angekündigt hat. Das Geschäft verläuft laut Händlern saisonal bedingt in eher ruhigen Bahnen.



Weniger Niederschlag fanden nachlassende Preisdaten aus Deutschland. Die Produzentenpreise stiegen im November auf Jahressicht den zweiten Monat in Folge schwächer als im jeweiligen Vormonat. «Es scheint, dass die Inflationsdynamik deutlich zurückgegangen ist», kommentierte ein Ökonom. Allerdings sei das Preisniveau nach wie vor hoch, weshalb sich der Preisanstieg auf Konsumentenstufe im kommenden Jahr erst einmal fortsetzen dürfte.



Etwas anders sieht es der Anleihespezialist Bantleon. 2023 komme es zu einem Abschwung in der Eurozone, der von einem schnell nachlassenden Teuerungsdruck begleitet werde. Die Inflationsrate sollte Ende 2023 wieder in der Nähe von 2,0% liegen, sagt Daniel Hartmann. Der Energiepreisschock werde abebben und die Unternehmen die Preise 2023 nicht mehr so leicht anheben können. Der grösste Zins- und Kostenschock seit Jahrzehnten werde die Investitionstätigkeit und die Konsumnachfrage massiv belasten. Daher dürften an den Geldterminmärkten Leitzinserhöhungen ausgepreist werden und die Renditen wieder sinken. Für die «Bunds» erwartet Bantleon einen Wert «von namhaft unter 2,00%».



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future gibt gegen 13.15 Uhr um 90 Basispunkte (BP) nach auf 139,84%. Der Umsatz beträgt 64 Kontrakte. Am Vortag war der Conf bereits um 90 BP gefallen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index verliert 64 BP auf 124,65%.



Die bislang 14 gehandelten Eidgenossen geben alle nach. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) fällt um 2 BP und wirft +1,03% ab. Die Zehnjährige (0,5%/2032) verliert 74 BP und rentiert mit 1,26%.



Der Kassazinssatz steigt weiter auf 1,326 von 1,261% am Vortag - das ist der höchste Stand seit rund 2 Monaten.

Euro steigt merklich zum Dollar – Japanischer Yen legt kräftig zu

Der Euro hat am Dienstag merklich zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1.0659 $, verlor dann allerdings wieder etwas auf zuletzt 1.0634. Am Morgen hatte sie noch zeitweise unter 1.06 $ notiert.

Auch der Franken legte gegenüber dem Dollar etwas zu. Das USD/CHF-Paar wurde am frühen Abend bei 0.9262 gehandelt nach 0.9281 am Morgen bzw. 0.9303 am Vorabend. Für das EUR/CHF-Paar ergibt das aktuell 0.9847 nach 0.9839 am Morgen bzw. 0.9862 am Vorabend.

Der Dollar geriet am Nachmittag unter Druck. Sehr schwache Zahlen aus der US-Bauwirtschaft belasteten die US-Währung. So ist die Zahl der Baugenehmigungen im November deutlich stärker gesunken als erwartet. Der Immobilienmarkt ist eine wichtige Stütze der US-Wirtschaft.

In der Eurozone bekräftigte unterdessen Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau das vorrangige Ziel der EZB, die hohe Teuerung wieder auf den Zielwert von zwei Prozent zurückzuführen. Einen scharfen Konjunktureinbruch in der Eurozone erwartet er trotz der erheblichen Folgen des Ukraine-Kriegs nicht. Erzeugerpreisdaten aus Deutschland bestätigten am Morgen das Bild eines zwar hohen, aber abnehmenden Preisauftriebs.

Kräftige Kursgewinne verbuchte der Yen. Sowohl zum Dollar als auch zum Euro – und auch zum Franken – legte die japanische Währung um jeweils gut drei Prozent zu. Auslöser war eine Entscheidung der Notenbank des Landes vom frühen Morgen, die die Finanzmärkte vollkommen unvorbereitet traf. Sie will den bislang recht streng kontrollierten langfristigen Kapitalmarktzins stärker schwanken lassen.

«Ich bin noch etwas gespalten, wie ich die heutige Aktion bewerten soll», räumte Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank ein. Vielleicht sei dies ein erstes Eingeständnis gegenüber dem Zinsauftrieb an den Märkten und zugleich eine Wegbereitung für den Nachfolger von Notenbankchef Haruhiko Kuroda, der im Frühjahr sein Amt antritt. Die im Vergleich zu anderen Notenbanken abwartende Politik hatte den Yen in diesem Jahr stark belastet.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1818 $ gehandelt. Das war etwa 30 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Dienstag in einem ruhigen Umfeld etwas gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80.16 $. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 41 Cent auf 75.6 $.



Nach zum Teil deutlichen Schwankungen in den vergangenen Wochen und Monaten haben sich die Erdölpreise zuletzt etwas weniger stark bewegt. Am Markt ist die Rede von fehlenden Impulsen, nicht zuletzt mit Blick auf den sich nähernden Jahreswechsel. In dieser Zeit nimmt die Aktivität an den Finanzmärkten häufig spürbar ab.



Grundsätzlich sorgt die weniger strenge Corona-Politik Chinas für tendenziellen Preisauftrieb am Rohölmarkt. China ist einer der grössten Ölverbraucher der Welt. Auf der anderen Seite sind die globalen Konjunkturaussichten wegen des Ukraine-Kriegs trübe. Dies stellt einen stetigen Belastungsfaktor für die Energienachfrage und damit auch für die Ölpreise dar.

