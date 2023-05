Getestet – JBL Tour Pro 2 Die Kopfhörer von JBL haben ein Display im Lade-Case integriert, was die Bedienung ungeheuer erleichtert. Thorsten Riedl

Ein farbiges Display zeigt wichtige Einstellungen der JBL-Tour-Pro-2-Kopfhörer. Bild: ZVG

Wer hat sich noch nicht daran gestört, dass der Batteriezustand von drahtlosen Kopfhörern so schwer abzulesen ist? Grün leuchtet das Case der AirPods etwa, wenn es vollständig geladen ist, orange, wenn weniger als eine Ladung verbleibt. Allerdings nur, sofern sich die Kopfhörer nicht in der Schale befinden, sonst bezieht sich die Anzeige auf den Status der AirPods selbst. Die Konsequenz: Man lädt öfter, als man müsste. Die Lösung: die Tour Pro 2 von JBl. Denn bei diesen Kopfhörern ist ein Display in das Case eingebaut.

Das US-Unternehmen JBL gehört seit 1969 zu Harman International und seit Kauf von Harman durch Samsung 2017 zum südkoreanischen Konzern. Der Markenauftritt indes ist selbständig geblieben. So stehen die Tour Pro 2 im Laden neben den Galaxy Buds vom Mutterkonzern. In der Verarbeitung stehen die JBL-Produkte den hauseigenen Rivalen in nichts nach. Neben einem Kabel, dem Lade-Case und den Kopfhörern enthält die Box eine Anleitung, die so kreativ wie nutzlos gestaltet ist, sowie drei austauschbare Ohrstöpsel. Die JBL-App hilft beim Finden des richtigen Stöpsels fürs eigene Ohr – dann, und nur dann, überzeugen die Tour Pro 2 mit einem vollen Klang: Nichts für Audiophile, aber fette Beats machen ebenso Spass wie ruhige Streicherkonzerte oder mal ein Podcast. Grosses Lob für die App, mit der sich viele Einstellungen einfach treffen lassen: von der Stärke der Geräuschisolierung, die mit den passenden Stöpseln hervorragend arbeitet, bis hin zu einem persönlichen Hör- und Frequenzprofil.

Vom Grundgedanken her ist die App nicht notwendig. Denn bei den JBL Tour Pro 2 lässt sich alles auch über das Lade-Case einstellen, sogar schneller als über das Smartphone. Das Display des Case leuchtet hell und ist berührungsempfindlich. Nachteil des Komforts: Im Vergleich zu den Hüllen von Rivalen ist das Case von JBL nur noch knapp hosentaschentauglich. Vielleicht hatten die Entwickler aber ohnehin eher den Einsatz am Schreibtisch im Sinn: Die Rückseite des Case ist gummiert, damit es nicht herumrutscht.

Zehn Stunden hält eine Akkuladung, sofern die Geräuschisolierung abgeschaltet ist, acht mit. Realistische Werte, wie sich im Test gezeigt hat. Trotz Display liefert das Case noch einmal Saft für weitere dreissig Stunden. Um 250 Fr. verlangt JBL für die Tour Pro 2. Ganz schön mutig, denn dafür gibt es auch die AirPods Pro 2 von Apple – oder fast zweimal die Galaxy Buds2 Pro von Samsung.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

