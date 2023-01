Bis zur Covid-Pandemie hat die Menschheit grosse Fortschritte bei der Lebenserwartung und der Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstands gemacht. Es ist wichtig, dass wir zu diesem Kurs zurückkehren, wenn sich die Weltwirtschaft erholt. Neue Forschungsergebnisse, die den Fortschritt auf einer granularen Ebene untersuchen, können uns helfen, dieses Ziel zu erreichen.

Normalerweise wird der menschliche Fortschritt auf Länderebene bewertet. Jedes der 178 Länder, für die Daten verfügbar sind, hat im Durchschnitt eine Fläche von 700’000 Quadratkilometern, eine Bevölkerung von etwa 40 Mio. Menschen und eine Wirtschaftsleistung (BIP) von etwa 700 Mrd. $. Aber natürlich gibt es grosse Unterschiede zwischen den Ländern und innerhalb der Länder, und die Wirksamkeit der Bemühungen zur Steigerung des wirtschaftlichen Wohlstands und des menschlichen Wohlergehens hängt vom Verständnis dieser Unterschiede ab.

Unser neuer Bericht «Pixels of Progress: A Granular Look at Human Development Around the World» zeichnet daher ein Bild, das 230-mal detaillierter ist als eine Betrachtung auf Länderebene. Mithilfe der Messung von Nachthelligkeit und anderer hoch moderner Techniken zur Datenerfassung und -analyse untersuchen wir Bevölkerungsmuster, Wirtschaftsleistung und Veränderungen der Lebenserwartung von 2000 bis 2019 in mehr als 40’000 Mikroregionen mit einer Fläche von durchschnittlich 3000 Quadratkilometern, 180’000 Menschen und einem BIP von 3 Mrd. $.

Lebensstandard ist nur selten gesunken

Dieser Ansatz zeigt beispielsweise, dass 2019 fast die Hälfte der Weltbevölkerung einen Lebensstandard geniesst, der nur zwanzig Jahre zuvor von nur 21% der Menschheit (hauptsächlich in den OECD-Ländern) erreicht worden war. Im Jahr 2000 hatten zwölf Mikroregionen entlang der chinesischen Küste mit 71 Mio. Einwohnern eine Lebenserwartung von mehr als 72,5 Jahren und ein Pro-Kopf-BIP von über 8300 $, womit sie in beiden Bereichen zu den besten 30% der Welt gehörten. 2019 werden 86% der chinesischen Bevölkerung (1,2 Mrd. Menschen) in einer Mikroregion leben, deren Lebensstandard diese Schwellenwerte übersteigt. Ausserhalb Chinas haben Mikroregionen mit 920 Mio. Menschen in 75 Ländern diese Schwelle überschritten.

«Länderdurchschnitte verschleiern die Unterschiede in den mikroregionalen Realitäten.»

Ähnliche Fortschritte wurden am anderen Ende des Spektrums erzielt. 2000 lebte mehr als 1 Mrd. Menschen in Mikroregionen mit dem niedrigsten Lebensstandard. Bis 2019 ist diese Zahl trotz des Bevölkerungswachstums auf knapp über 400 Mio. gesunken. Im Jahr 2000 machte Indien 43% der Mikroregionen aus, in denen die Lebenserwartung weniger als 65,6 Jahre und das Einkommen weniger als 2400 $ betrug (die unteren 30 % weltweit); 2019 gab es in dieser Kategorie keine einzige Mikroregion mehr.

Insgesamt zeigt unser granularer Ansatz, dass der Lebensstandard nur selten gesunken ist, und zwar an Orten, die oft nur durch eine mikroregionale Linse identifizierbar sind. Länderdurchschnitte verschleiern die Unterschiede in den mikroregionalen Realitäten: Mithilfe der Regressionsanalyse haben wir festgestellt, dass die Wachstumsrate des Pro-Kopf-BIP eines Landes nur etwa 20% der Schwankungen der Wachstumsraten in seinen Mikroregionen erklärt. Mit anderen Worten: Der wirtschaftliche Fortschritt wird in erster Linie lokal erklärt.

Albanische Alpen als Beispiel

Dort, wo z.B. die Betrachtung auf Länderebene einen Rückgang des Pro-Kopf-BIP ergab, erzählt unsere Analyse eine differenziertere Geschichte. Eine Analyse auf Länderebene zeigt, dass 191 Mio. Menschen in zwanzig Ländern zwischen 2000 und 2019 ein negatives Einkommenswachstum verzeichneten. Wenn wir jedoch näher herangehen, können wir genau sehen, wo das Pro-Kopf-BIP gesunken ist: in 6300 Mikroregionen, in denen dreimal so viele Menschen leben – 574 Mio. – in hundert Ländern. Für 80% dieser Menschen lassen sich die Einkommensverluste nicht durch den allgemeinen wirtschaftlichen Rückgang, sondern durch ein rasches Bevölkerungswachstum erklären.

Dann gibt es noch die Mikroregionen, die besonders schnelle Fortschritte gemacht haben. Nehmen wir Dibra, eine Mikroregion, die in den albanischen Alpen versteckt liegt. Die Wirtschaft von Dibra ist nach wie vor stark agrarisch geprägt, doch seit dem Nato-Beitritt Albaniens 2009 bemühen sich die lokalen Behörden mit der Hilfe internationaler Agenturen um eine Wiederbelebung des einst florierenden Tourismussektors, der auf wohlhabende europäische Reisende ausgerichtet ist, die die Peshkopia-Thermalbäder besuchen.

Während des von uns untersuchten Zeitraums stieg die Zahl der Gesundheitstouristen mit dem Ausbau von Ferienunterkünften stetig, während Gletscherseen und Urwälder Wanderer und Trekker anzogen. Diese Entwicklungen könnten dazu beigetragen haben, die Gesundheit und das Einkommen in Dibra zu verbessern, wo sich das Pro-Kopf-BIP zwischen 2000 und 2019 mehr als verdreifacht hat – von 3300 auf 10’200 $ – und die durchschnittliche Lebenserwartung von 74,1 auf 78,3 Jahre gestiegen ist.

Unterschiede verringern sich

Die Erfahrung von Dibra steht stellvertretend für einen breiteren Trend: Einkommen und Lebenserwartung sind in Mikroregionen, die von Anfang an weiter zurücklagen, schneller gestiegen, wodurch sich die globalen Unterschiede bei Gesundheit und Wohlstand verringert haben. 2000 lebten die untersten 5% der Weltbevölkerung in Mikroregionen, in denen die Lebenserwartung weniger als 49,7 Jahre betrug, während die obersten 5% mit einer um mehr als dreissig Jahre höheren Lebenserwartung (mehr als 79,5 Jahre) rechnen konnten. Bis 2019 hat sich dieser Unterschied auf 23 Jahre verringert.

Die Pandemie hat die von uns untersuchten Fortschritte unterbrochen – und sogar rückgängig gemacht –, aber sie hat das Potenzial für weitere Fortschritte nicht ausgelöscht. Mit einem differenzierteren Verständnis, wie sich vergangene Fortschritte entwickelt haben – eines, das uns beispielsweise darüber informiert, wie wir Ressourcen einsetzen –, können wir uns auf einen Weg begeben, dieses Potenzial auszuschöpfen. Vielleicht können wir sogar einen schnelleren, klareren und effizienteren Kurs abbilden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.