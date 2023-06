Aktien für künstliche Intelligenz (KI) – «Jeder Rückschlag bei KI-Titeln wäre eine Kaufgelegenheit» Ungewohnt optimistisch zeigen sich die Analysten von Barclays in Sachen KI. Trotz hoher Kursgewinne sehen sie Potenzial. Mittel- bis langfristig würden viele in ihre Bewertung hineinwachsen. Thorsten Riedl

Kaufen, kaufen, kaufen: Die Analysten von Barclays Research sehen trotz der gestiegenen Bewertungen Kaufgelegenheiten in Aktien, die von künstlicher Intelligenz (KI) profitieren. Foto: iStockphoto/Getty Images

Vergangenes Jahr haben Investoren Tech-Aktien gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Der Wechsel des Zinsregimes hatte zu einer Flucht aus Titeln geführt, die in der Tendenz erst morgen das grosse Geld machen. Nur ein Schlagwort aber hat Anfang Jahr alles über den Haufen geworfen: künstliche Intelligenz (KI). Tech-Valoren haussieren, die Bewertungen sind nach oben geschnellt. Und dennoch raten die Analysten von Barclays mit Blick auf KI-Aktien: «Jeder Rückschlag wäre eine taktische Gelegenheit.» Kann das gutgehen?



KI soll menschliches Denken maschinell nachbilden – und wurde im Grundsatz laut der Online-Enzyklopädie Wikipedia schon 1748 vom französischen Aufklärer Julien Offray de La Mettrie beschrieben. Das Thema ist also alles andere als neu. Auch nicht an der Börse: Nach dem Sieg der KI-Software Watson in der US-Quizshow «Jeopardy!» Anfang 2011 waren neben den IBM-Titeln diejenigen Aktien gefragt, die vom Thema profitieren sollten. Und nun wieder: KI.