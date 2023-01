Kaffee mit Attilio Berni – «Jedes Saxofon ist ein Unikat» Der passionierte Sammler und Jazzmusiker leitet das grösste Saxofonmuseum der Welt an einem unerwarteten Ort. Andreas Neinhaus

Der erste Blockbuster aus Hollywood, der in Europa im neuen Jahr ins Kino kommt, blickt auf die eigene Geschichte. «Babylon» von Damien Chazelle erzählt die skandalumwobenen Anfänge der Traumfabrik in der Stummfilmzeit, die jäh endete, als 1927 der erste Tonfilm, «The Jazz Singer», alles änderte. Wer das damals im Film verwendete Originalsaxofon sehen möchte, muss dazu nicht nach Kalifornien reisen. Es befindet sich in einem unscheinbaren Vorort Roms: In Maccarese-Fiumicino, nahe dem Flughafen der Ewigen Stadt, befindet sich die grösste Saxofonsammlung der Welt. Seit 2019 ist es ein Privatmuseum – das Museo del Saxofono –, gegründet und mit viel Herzblut geleitet von Attilio Berni, einem 59-jährigen Musiklehrer und leidenschaftlichen Sammler dieser faszinierenden und zugleich unterschätzten Blasinstrumente mit dem besonderen Design.