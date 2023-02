Jimmy Carters langes Leben neigt sich dem Ende entgegen. Der 39. Präsident der USA (1977–1981) hat sich entschieden, zu Hause zu sterben, im Kreis seiner Familie und palliativ gepflegt statt von Ärzten wohl aussichtslos therapiert. Das ist würdevoll, souverän und vorbildlich.

Damit schliesst sich auch ein Kapitel der amerikanischen Geschichte, das im Washington, D.C. von heute zur Lektüre ratsam wäre: die erstaunliche Freundschaft zwischen Carter (98) und seinem Amtsvorgänger Gerald Ford. Der ­Demokrat aus Georgia hatte in der Wahl von 1976 den republikanischen Amtsinhaber aus Michigan geschlagen.

Die Kameraderie war keineswegs vorgezeichnet. Ford steckte seine knappe Niederlage gegen Carter nur schlecht weg. Er war, als führender langjähriger Kongresspolitiker, 1973 als Vizepräsident auf Spiro Agnew nachgerutscht, der wegen Steueraffären hatte den Hut nehmen müssen. Ein Jahr später dann der Paukenschlag: Präsident Richard Nixon trat im Gefolge des Watergateskandals zurück. Ford plumpste quasi ins Weisse Haus, weder als Vize- noch als Präsident gewählt.

Stil, Klasse, Format

Umso mehr strebte Ford danach, seine Position ex post zu legitimieren, den Makel des Kommissars ad interim loszuwerden. Dass ihm das misslang, ausgerechnet gegen einen zuvor unbekannten Südstaatengouverneur, der bereits im Wahlkampf Schwächen hatte erkennen lassen, nagte am alten Kapitol-Profi Ford. Wie es sich gehört, bewahrte er Contenance, sorgte für eine reibungsfreie Amtsübergabe und machte an Carters Inauguration gute Miene zum bitteren Spiel. Unterdessen ist das jedoch nicht mehr selbstverständlich; Donald Trump schwänzte beleidigt Joe Bidens Amtseinführung. Tja, wenn einem die Wahl gestohlen wird.

«Aus der Zusammenarbeit von Carter und Ford erwuchs eine herbstlich-milde Männerfreundschaft.»

Das ist nur eines der Symptome des die ganze Gesellschaft ankränkelnden Sittenzerfalls in der amerikanischen Politik. Dass sich die zwei grossen Parteien meistens uneins sind, ist normal (bedenklich wäre das Gegenteil), doch dass zwischen ihren Exponenten Sprachlosigkeit bis Intimfeindschaft herrschen, schadet dem Land und dem Ansehen der Demokratie.

Die beiden Präsidenten Ford und Carter gehören kaum zu den bedeutendsten der amerikanischen Geschichte, dafür waren sie zu kurz im Oval Office und wirkten mitunter, besonders Carter, recht glücklos. Doch was Stil, Klasse, Format anbelangt, gebühren ihnen Denkmäler. In den Fernsehdebatten schenkten sie sich nichts; sie fochten mit harten Bandagen. Aber immerhin: Die zwei sprachen stets von «my distinguished opponent» (oder «honorable» bzw. «worthy») – Formalitäten, Höflichkeiten sind eben nicht unnütz oder gar heuchlerisch, sondern das Schmiermittel für die Maschinerie einer Zivilisation.

Martinis in der Air Force One

Wie Carter und Ford menschlich zueinander fanden, ist fast Stoff für eine Kitschnovelle. Die drei Ex-Präsidenten ­Nixon, Ford und Carter reisten 1981 zur Beerdigung des ermordeten ägyptischen Staatschefs Anwar as-Sadat nach Kairo (Carter hatte mit Sadat und dem israelischen Premier Begin das Camp-David-Abkommen ausgehandelt, ein Erfolg). Dazu hatte sie der amtierende Präsident Ronald Reagan überredet, der aus politischen Gründen nicht hatte teilnehmen wollen und überdies selbst ein halbes Jahr zuvor von einem Attentäter angeschossen worden war. Auf dem gemeinsamen Rückflug, irgendwo über dem Atlantik, begann das Eis zu tauen. Vielleicht halfen auch ein paar Martinis der Bonhomie nach.

Jerry und Jimmy jedenfalls vereinbarten, sich gegenseitig zu unterstützen im Aufbau des Carter Center bzw. der Ford Library: Ehemalige Präsidenten pflegen grossen Aufwand zu betreiben, um ihre Memorabilien gediegen aufzubereiten und dem Publikum zugänglich zu machen, mithin der Nachwelt ein möglichst günstiges Bild von sich selbst zu präsentieren (dazu reichen ein paar aktengefüllte Schuhschachteln in der Garage nicht).

Daraus erwuchs eine enge Zusammenarbeit in gemeinnützigen Projekten und schliesslich eine herbstlich-milde Männerfreundschaft. Am Grabe von Gerald Ford hielt Jimmy Carter 2006 eine bewegende Rede. Wäre Jimmy zuerst gestorben, dann hätte Jerry die Eulogie gehalten.

Apropos Reagan: Beide, Carter und Ford, konnten ihn nicht leiden, das verband. Reagan hatte Ford im republikanischen Vorwahlkampf 1976 arg bedrängt und vier Jahre später Carter in der Präsidentschaftswahl gedemütigt. So jovial der Hollywood-Routinier auch auftrat, so unnahbar war er letztlich. Carter hielt Reagan schlichtweg für unmoralisch.

Wer wird 2024 (wieder) antreten?

Mitunter macht der vergiftete Spruch die Runde, Carter sei der beste Ex-Präsident, den die USA je hatten. Schon wahr: Statt sich auf dem Golfplatz zu tummeln und teure Referate zu halten, setzte sich der ­bibelfeste Carter unermüdlich ein für Menschenrechte und Wahlbeobachtung. Dafür erhielt er 2002 den Friedensnobelpreis – für Verdienste, nicht, wie Obama 2009, als Vorschusslorbeeren.

Bereits zeichnet sich der Wahlkampf 2024 ab. Je nachdem, wer daran (abermals) teilnehmen will, wird’s schmutzig. Konkurrenten brauchen zwar keine Kumpels zu werden, aber sie müssten Gerald Fords Weisheit beherzigen: «Learn to disagree without being disagreeable» – mässige deine Meinung mit Manieren.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.