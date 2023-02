Als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 erlebte der Populismus einen Aufschwung. Aufseiten der politischen Linken in den USA signalisierten die Occupy-Wall-Street-Bewegung, die übertriebene Besorgnis über die Einkommensungleichheit und Bernie Sanders’ unerwartet starker Wahlkampf in den Präsidentschaftswahlen 2016 eine deutliche Abkehr von der eher zentristischen Politik der Zeit vor der grossen Rezession. Im rechten Lager war es Donald Trump, der auf einer Welle von populistischem Unmut, Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus zum Sieg im Weissen Haus ritt.

Mit dem Versprechen, zur Normalität zurückzukehren, schlug Joe Biden dann Sanders in den Vorwahlen der Demokratischen Partei 2020 und besiegte Trump in der Präsidentschaftswahl. Doch in seiner Rede zur Lage der Nation 2023 vor wenigen Wochen – die als Fahrplan für eine mögliche Wiederwahlkampagne angesehen werden sollte – bot auch Biden eine gehörige Portion Populismus. Trotz seiner Sieges über einen amtierenden Präsidenten im Jahr 2020 (was in der US-Geschichte eher ungewöhnlich ist) glaubt Biden offenbar, dass die Wahl 2024 in einer Trump-Sanders-Welt stattfinden wird.

Man betrachte, wie Biden sich zu vier Schlüsselthemen positionierte. Zunächst sprach er sich für eine Buy-American-Politik für Regierungsaufträge aus, setzte sich für einheimische Arbeitskräfte in der Industrieproduktion ein und kritisierte frühere Regierungen dafür, in diesem Bereich nicht genug getan zu haben. Dann kündigte er neue Standards an, die vorschreiben, dass alle Baumaterialien, die in Bundesinfrastrukturprojekten verwendet werden – von Holz, Glas und Trockenbauwänden bis hin zu Glasfaserkabeln –, in Amerika hergestellt werden müssen, und erklärte: «Unter meiner Führung werden amerikanische Strassen, amerikanische Brücken und amerikanische Autobahnen mit amerikanischen Produkten hergestellt.»

Im Streit mit China

Zweitens verwies Biden auf die «Rekordzahl von Mitarbeitern, die an der Sicherung der Grenze arbeiten und allein in den letzten Monaten 8000 Menschenschmuggler verhaftet und über 23’000 Pfund der synthetischen Droge Fentanyl beschlagnahmt haben». Dann forderte er den Kongress auf, seinen Plan zur Bereitstellung von Ausrüstung und Grenzbeamten zu verabschieden.

«Die USA müssen Populismus, Nationalismus und die Ökonomie des Unmuts – ‹Grievanceonomics› – hinter sich lassen.»

Drittens schlug er einen aggressiven Ton gegenüber China an und argumentierte, dass die USA jetzt «in der stärksten Position seit Jahrzehnten sind, um mit den Chinesen zu konkurrieren». «Den Wettbewerb mit China zu gewinnen, sollte uns alle vereinen», sagte er.

Schliesslich kritisierte Biden die Republikaner dafür, dass sie angeblich die Ausgaben für Medicare und die Sozialversicherung kürzen wollen, und positionierte sich damit als Beschützer dieser Programme: «Wenn jemand versucht, die Sozialversicherung zu kürzen, werde ich ihn aufhalten … und wenn jemand versucht, Medicare zu kürzen, werde ich ihn aufhalten.» Bei keinem dieser Themen würde Biden auf Widerspruch von Trump stossen.

Ähnlicher Wirtschaftsnationalismus

Natürlich würden sich der Präsident und sein Team gegen jeden Vergleich zwischen ihm und seinem Vorgänger wehren. Sie könnten darauf hinweisen, dass Biden – neben einer erhöhten Grenzsicherheit – für bestimmte Einwanderer auch einen Weg zur Staatsbürgerschaft forderte. Trump hatte die Einwanderer dämonisiert und ihre Zahl begrenzt. Sie könnten auch darauf hinweisen, dass es in der Demokratischen Partei seit langem eine gängige Position ist, die prognostizierten künftigen Ausgaben für die Sozialversicherung und Medicare nicht zu kürzen, obwohl Präsident Barack Obama für solche Kürzungen offen war.

Aber selbst wenn man solche Unterschiede anerkennt, hat Bidens Plan zur Wiederwahl in Kontur und Ton viel mit Trumps Wirtschaftsnationalismus gemeinsam.

Er hat auch viel mit dem Linkspopulismus von Sanders gemein. Biden prangerte Grossunternehmen und Milliardäre an, weil sie ihren «gerechten Anteil» nicht zahlen, und er verurteilte «Big Oil» wegen «unverschämter» Gewinne. Er stellte direkt «das Volk» gegen «die Eliten» und sagte: «Ich denke, viele von Ihnen zu Hause stimmen mit mir überein, dass unser derzeitiges Steuersystem einfach ungerecht ist.» Dann forderte er eine Mindeststeuer für Milliardäre und eine Vervierfachung der Steuer auf Aktienrückkäufe.

Buy American wird keine Arbeitsplätze schaffen

Sicherlich sind einige der von Biden hervorgehobenen Massnahmen sinnvoll. Das Angebot eines Weges zur Staatsbürgerschaft für illegale Einwanderer, die als Kinder in die USA gebracht wurden (die sogenannten Dreamers), im Austausch für mehr Massnahmen zur Sicherung der Grenze, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ebenso ist eine zunehmend harte Haltung gegenüber China vernünftig geworden.

Aber populistische und nationalistische Impulse führen fast immer zu einer schlechten Politik. «Buy American» wird keine Arbeitsplätze schaffen; es wird lediglich die Kosten für die Steuerzahler erhöhen und zu weniger Infrastrukturprojekten führen. Die Besteuerung von Aktienrückkäufen wird die Investitionstätigkeit nicht ankurbeln, sondern die Unternehmen lediglich dazu veranlassen, überschüssige Barmittel in Dividendenzahlungen umzuleiten. Und der Präsident sollte sich für mehr Milliardäre einsetzen, statt den Klassenkonflikt zu schüren, indem er sie für ihren Erfolg verteufelt und sie mit steuerlichen Strafmassnahmen ins Visier nimmt.

Schliesslich weiss jeder, der sich mit den Daten befasst hat, dass die prognostizierten künftigen Ausgaben für Medicare und die Sozialversicherung gekürzt werden müssen, um diese Programme für die älteren Menschen mit niedrigem Einkommen und geringem Wohlstand, die am meisten darauf angewiesen sein werden, funktionsfähig zu halten. Wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen, werden beide Programme – und die Zinszahlungen für die Schulden – den Bundeshaushalt auffressen und das Produktivitätswachstum bremsen.

Gegen das Nullsummendenken

Die USA müssen Populismus, Nationalismus und die Ökonomie des Unmuts – «Grievanceonomics» – hinter sich lassen. Die Gewährung von Vergünstigungen für ausgewählte Branchen und Unternehmen, die Verleugnung der steuerlichen Realität, der Rückzug aus der Welt und die Verteufelung erfolgreicher Unternehmen und Einzelpersonen werden den typischen Arbeitnehmern und Haushalten nicht helfen.

Beide Parteien sollten darum wetteifern, wie sie die Wirtschaft am besten stärken und die Beteiligung am Wirtschaftsleben erhöhen können. Sie sollten von einer optimistischen Perspektive ausgehen und die empirische Realität akzeptieren, dass sich harte Arbeit auszahlt und dass die Amerikaner über Handlungskompetenz verfügen, und sie sollten das konfliktbasierte Nullsummendenken ablehnen, das allen Spielarten des Populismus und des wirtschaftlichen Nationalismus zugrunde liegt.

Biden ist nicht Trump oder Sanders. Sein Verhalten lässt jedoch eine Wiederwahlkampagne erahnen, die zu sehr nach ihnen klingen wird. Er sollte uns aus dem wenig hilfreichen Kapitel herausführen, das mit der Krise von 2008 begonnen hat. Zeit, das Blatt zu wenden, Mr. President.

