16,6-Mrd.-$-Deal – Johnson & Johnson stärkt Medizintechnikgeschäft Der US-Pharmariese will sein Geschäft mit kardiovaskulären Geräten mit der Übernahme von Abiomed stärken.

Mit dem Abschluss des Deals rechnet J&J noch vor Ende des ersten Quartals 2023. Mark Kauzlarich/Bloomberg

Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson stärkt mit einem milliardenschweren Zukauf sein Geschäft mit kardiovaskulären Geräten. Für 16,6 Mrd. $ will J&J das auf Herzpumpen spezialisierte Medizintechnikunternehmen Abiomed übernehmen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Je Aktie legt J&J zunächst 380 $ auf den Tisch – ein Aufschlag von mehr als 50% auf den Abiomed-Schlusskurs vom Montag. Den Anteilseignern von Abiomed winken zudem weitere bis zu 35 $ je Aktie beim Erreichen bestimmter erfolgsabhängiger Meilensteine.

Mit dem Abschluss des Deals rechnet J&J noch vor Ende des ersten Quartals 2023. Der Konzern will sich künftig nur noch auf Pharma und Medizintechnik konzentrieren und sein Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten in den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren als eigenständige Firma an die Börse bringen, wie J&J vor rund einem Jahr angekündigt hatte.

