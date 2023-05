Jahresprognose – JPMorgan hebt Prognose nach Übernahme von First Republic an Die Übernahme der kollabierten First Republic Bank lässt das Management der grössten US-Bank etwas zuversichtlicher auf das laufende Jahr blicken.

JPMorgan-Chase-Hauptsitz in New York. Bild: Gabby Jones/Bloomberg

Die US-Grossbank JPMorgan hat dank der Übernahme der First Republic Bank ihre Jahresprognose angehoben. Der Nettozinsertrag werde 2023 um drei Milliarden Dollar auf insgesamt rund 84 Mrd. $ steigen, teilte das Geldhaus am Montag mit. JPMorgan hatte sich Anfang Mai bereit erklärt, 173 Mrd. $ an Krediten, 30 Mrd. $ an Wertpapieren und 92 Mrd. $ an Einlagen von der in Schieflage geratenen US-Regionalbank First Republic zu übernehmen. Das New Yorker Kreditinstitut rechnet damit, dass die Integration der First Republic etwa zwölf Monate dauern werde.

REUTERS

