Veränderung im Management – Julie Brown verlässt Roche-Verwaltungsrat Die Verwaltungsrätin tritt als Mitglied des Gremiums zurück. Sie übernimmt die Führungsaufgabe in einem anderen Pharmaunternehmen.

Brown wurde im März 2016 in den Verwaltungsrat gewählt. Bild: ZVG

Beim Pharmakonzern Roche kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. So habe Julie Brown dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass sie als Mitglied des Gremiums zurücktrete, um eine Führungsaufgabe in einem anderen Pharmaunternehmen anzunehmen, wie Roche am Montag mitteilte. Dieser Wechsel werde sofort wirksam.

Brown wurde im März 2016 in den Verwaltungsrat gewählt und war seither Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Patrick Frost werde den Prüfungsausschuss interimistisch bis zur Generalversammlung im März 2023 leiten.

In der Mitteilung dankt Verwaltungsratspräsident Christoph Franz Brown dafür, dass sie «als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Prüfungsausschusses wesentlich zum Erfolg von Roche beigetragen» habe.

AWP

