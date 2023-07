Folgen des Ukrainekriegs – Julius Bär beendet Geschäftsbeziehung mit Kunden in Russland Laut Reuters stellt die Zürcher Privatbank bis spätestens Ende Jahr ihre Geschäfte mit in der Russischen Föderation ansässigen Klienten ein.

Julius Bär hatte nach der russischen Invasion in der Ukraine betont, die nationalen sowie internationalen Sanktionen mitzutragen. Bild: Stefan Wermuth/Bloomberg

Julius Bär trennt sich von ihren in Russland wohnhaften Kundinnen und Kunden. Diese sind nun in einem Brief darüber informiert worden, dass die Bank die Geschäftsbeziehung mit ihnen bis spätestens Ende 2023 beendet.

Sämtliche Vereinbarungen und Verträge wie etwa Beratungsmandate oder Kreditkartenverträge mit den Kunden in Russland sollen bereits per Ende September 2023 beendet werden, heisst es in dem Schreiben, das die Nachrichtenagentur AWP einsehen konnte. Julius Bär wollte auf Anfrage keinen Kommentar abgeben. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet.

Julius Bär hatte nach der russischen Invasion in der Ukraine betont, die nationalen sowie internationalen Sanktionen mitzutragen. So hatte die Bank im vergangenen Jahr einen Aufnahmestopp für Kunden aus Russland mitgeteilt und die Niederlassung in Moskau geschlossen.

Per Ende 2022 hatte die Vermögensverwaltungsbank die Vermögen von russischen Personen, die weder im Europäischen Wirtschaftsraum noch in der Schweiz aufenthaltsberechtigt sind, noch auf rund 0,7% der Kundenvermögen beziffert.

AWP

