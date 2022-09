Schweizer Banken in China – Julius Bär hat für China keinen Plan Auf dem chinesischen Festland Fuss zu fassen, ist schwierig. Die Privatbank muss aufholen. Simone Stern

Um sich als Privatbank in China zu etablieren, braucht viel Geduld. Bild: ispyfriend/Getty Images

Die Möglichkeit, dass zwischen China und Taiwan ein zweites Russland-Ukraine-Szenario entstehen könnte, hält die Welt und den Finanzplatz in Atem. UBS, Société Générale und JPMorgan sollen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ihre Mitarbeiter kürzlich aufgefordert haben, Notfallpläne für die Beherrschung dieser Risiken zu überprüfen. Versicherer weigern sich, neue Policen zur Absicherung von Unternehmen, die in China und Taiwan investieren, abzuschliessen.

Überraschend war deshalb die Mitteilung von Julius Bär vergangenen Mittwoch, die eine Beteiligung am chinesischen Vermögensverwalter GROW bekannt gab. Sich an einem chinesischen Unternehmen zu beteiligen, ist oft der erste Schritt, um dort eine Präsenz vor Ort – so genannt on-shore – zu errichten. Um eine geschäftliche Beziehung in China aufzubauen, sind taktisches Vorgehen und viel Geduld gefragt.

Nun hat die hinter UBS und CS drittgrösste kotierte Schweizer Bank also den ersten Schritt auf dem chinesischen Festland und seinem Milliardenmarkt gemacht. Und doch verneint Bär auf Anfrage vehement konkrete Pläne zu haben, in China Fuss fassen zu wollen. In der Medienmitteilung sagt David Shick, der Leiter des Chinageschäfts bei Julius Bär, jedoch explizit, die Partnerschaft solle «unsere Wachstumspläne für diesen wichtigen Markt unterstützen.»

Später Start für Bär

Dieser Widerspruch lässt sich nur auflösen, wenn das Wort «Plan» wörtlich genommen wird. Denn einen konkreten Plan, sich in China zu etablieren, hat die Bank tatsächlich nicht. Dies könnte langfristig ein Problem darstellen. Denn China ist für Vermögensverwalter eines der wichtigsten Zukunftsmärkte überhaupt, bestätigt auch Julius-Bär-Sprecher gegenüber FuW: «Daran kommt niemand vorbei.»

Aktuell verfügt die Bank lediglich über eine kleine Vertretung in Schanghai. Chinesische Kunden werden, wie bei anderen Schweizer Privatbanken, die noch nicht auf dem Festland präsent sind, hauptsächlich aus Hongkong oder Singapur betreut. Julius Bär ist operativ nicht in China vertreten, die Partnerschaft mit GROW deutet trotz widersprüchlicher Äusserungen aber darauf hin, dass sich das langfristig ändern soll.

Andere international tätige Vermögensverwalter wie die Bank Vontobel distanzieren sich hingegen klar vom chinesischen Markt. Sie sei in der Volksrepublik China vor Ort nicht aktiv und habe «diesbezüglich auch keine Pläne». Vontobel betont die geopolitischen Risiken in der Region und will sich weiterhin auf etablierte Märkte konzentrieren.

Ob dies für den künftigen Geschäftserfolg Sinn macht, ist offen. Die Vermögensdichte im Reich der Mitte ist enorm. Zwar zählt China gemäss Forbes dieses Jahr mit 539 Milliardären 87 weniger als 2021. Trotzdem ist das Land, zusammen mit den USA, ein Kernmarkt für das Wealth Management. Nach den USA hat China gemäss dem letzten Wealth Report der Credit Suisse im Jahr 2021 weltweit am meisten Haushaltsvermögen angehäuft. Die Volksrepublik zählt mit 32,710 Individuen auch die meisten «Ultra high-net-worth individuals», also Millionäre mit Vermögen über 50 Mio. $. China und die USA trugen am meisten zum Anstieg des weltweiten Reichtums bei.

Pictet, UBS und Credit Suisse im Vorsprung

Die Konkurrenten von Julius Bär schlafen derweil nicht und haben einen mehrjährigen Vorsprung. Die Privatbank Pictet ist sich der Wichtigkeit des chinesischen Marktes bewusst und gab im August letzten Jahres bekannt, als Qualified Domestic Limited Partner (QDLP) in China mit einer eigenen Gesellschaft präsent zu sein. Das betrifft allerdings nur den Asset-Management-Bereich von Pictet, das Wealth Management ist nicht direkt auf dem Festland vertreten.

Vermögende Privatkunden von Pictet werden nach wie vor von Singapur oder Hongkong aus bedient. Ein Pictet-Sprecher macht aber deutlich, dass China für die Genfer Bank ein Schwerpunkt darstelle: «Pictet glaubt an den langfristigen Erfolg von China und Asien». Gegenüber anderen Schweizer Privatbanken ist Pictet damit einen kleinen Schritt voraus.

Die Pioniere unter den Schweizer Banken in China sind unbestritten die Grossbanken Credit Suisse und UBS. Credit Suisse war 1985 die erste Schweizer Bank, die eine Vertretung in Peking eröffnete und später die Shanghai-Bank-Niederlassung einrichtete. Die 2008 gegründete Credit Suisse Securities (China) Limited bietet Kapitalmarktdienstleistungen für Kunden auf dem chinesischen Inlandsmarkt an. Seit Oktober 2016 betreibt sie auch ein Wertpapier-Brokerage-Geschäft in Shenzhen.

UBS (China) Limited ist eine Tochtergesellschaft der UBS und wurde 2004 unter dem Namen UBS AG Beijing Branch gegründet. Acht Jahre dauerte es, bis eine Genehmigung der damaligen China Banking Regulatory Commission die UBS-Tochter 2012 in eine lokal eingetragene Gesellschaft umwandelte. Heute bietet UBS (China), mit Hauptsitz in Peking, hauptsächlich Wealth Management für Private und Interbankgeschäft wie Devisenhandel, Kreditgeschäft, für Firmen und institutionelle Kunden an.

Simone Stern schreibt seit Sommer 2022 für «Finanz und Wirtschaft» mit Schwerpunkten Luxus, Konsum und Finanzplatz. Ihren journalistischen Einstieg fand sie als Moderatorin bei BlickTV, danach war sie bei Bloomberg als Breaking-News-Reporterin tätig. Mehr Infos @simietoile

