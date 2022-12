Einschätzung zum Abschreiber – Der Kairos-Kauf tut Julius Bär immer noch weh Die Wertberichtigung den Vermögensverwalter Kairos führe zu einer nicht geldwirksamen Belastung vor Steuern von 57 Mio. Fr. im Jahresergebnis 2022.

Das Logo der Privatbank Julius Bär in Zürich. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Einschätzung von Jeffrey Vögeli um 09.50 Uhr

Der erneute Goodwill-Abschreiber von Julius Bär auf die Kairos-Beteiligung ist an sich kein Beinbruch. Der Reingewinn leidet zwar etwas, auf die relevanten Kapitalquoten und auf das Kerngeschäft der Bank hat die Wertberichtigung aber keinen Einfluss. Dass die langfristige Werthaltigkeit des italienischen Vermögensverwalters noch tiefer gesehen wird, zeigt jedoch einmal mehr, wie lange die überoptimistischen Zukäufe der Vergangenheit Ärger machen. Zwischenzeitlich verwaltete Kairos mehr als doppelt so viel Geld. Als die Bank 2015 die Mehrheit am Unternehmen kaufte, sprach Julius Bär noch von einem geplanten Börsengang. Anstelle des entsprechenden Reibachs hat der Zukauf seitdem Verluste und negative Presse gebracht.

Julius Bär hat seit dem Ende des Akquisitionsverbots der Finma wieder zunehmend deutlich von ihrem Plan gesprochen, auch über Zukäufe zu wachsen. Solange diese zur Zürcher Privatbank passen und Wachstum bringen, ist diese Option nicht per se schlecht. Aus Aktionärssicht ist einfach zu hoffen, dass die Bank ihre Lektion aus jener Zeit gelernt hat und sich nicht erneut Problemfälle ins Haus holt, die jahrelang für Ärger sorgen.

Julius Bär muss wegen ihrer italienischen «Problemtochter» Kairos weitere Goodwill-Beträge abschreiben. Es geht um eine nicht cashwirksame Belastung von 57 Mio. Fr., die sich im Finanzergebnis 2022 von Julius Bär niederschlagen wird, wie die Bank am Montag mitteilte.

Die Abschreibung folge auf «ein äusserst schwieriges Jahr für die Vermögensverwaltungsbranche und insbesondere für aktive Asset Manager», heisst es in der Mitteilung. Die globalen Finanzmärkte hätten deutliche Rückgänge bei Aktien und Anleihen verzeichnet. Und ausgerechnet Aktien und Anleihen seien für Kairos besonders relevant.

Die Goodwill-Abschreibung werde zusammen mit der Wertminderung auf den verbleibenden abschreibungsfähigen Kundenbeziehungen zu einer Belastung vor Steuern von 57 Mio. Fr. führen. Per Ende 2022 würden keine immateriellen Werte in Zusammenhang mit Kairos mehr in den konsolidierten Finanzzahlen von Julius Bär enthalten sein.

Die italienische Asset- und Wealth Management-Gesellschaft Kairos, die zur Julius Bär Gruppe gehört, verwaltet den Angaben zufolge Vermögen im Wert von rund 5 Mrd. Fr. Sie konzentriert sich auf aktiv verwaltete Anlagelösungen.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.