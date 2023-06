Aufgefallen in Astana – Jung und futuristisch Wie sich die Hauptstadt Kasachstans von ihrer besten Seite zeigt. Carla Palm

Blick vom Regierungsviertel mit seinen goldenen Zwillingstürmen bis zum Baiterek Tower. Bild: PA

Kasachstan wird immer selbstbewusster. In der Hauptstadt Astana im Norden des Landes merken Besucher dies mit jedem Schritt. Die modernen Gebäude glänzen makellos, selbst wenn tagsüber in der schwülwarmen Sommerluft dunkle Wolken aufziehen. Als Touristin kann man sich unbehelligt überall bewegen – was in Berlin, Barcelona oder Rom heutzutage eine Ausnahme ist. Die Passanten in Astana dagegen helfen in gutem Englisch gerne weiter, wenn bei den vielen Strassenschildern in kyrillischer Schrift kurz die Orientierung verloren geht oder ein Taxi per App geordert werden muss.

Von Stararchitekten wie Norman Foster in den späten Neunzigerjahren mitentworfen, gehört das junge Astana zu den futuristischsten Hauptstädten der Welt. Magnet für Touristen und Einheimische ist der Baiterek Tower. 2002 eröffnet, steht er für eine neue Ära des Landes nach der Sowjetzeit.

Goldglänzende Kuppel

Das 105 Meter hohe Wahrzeichen aus Stahlträgern mit goldglänzender Glaskuppel symbolisiert einen Lebensbaum, der die Bewohner der Stadt beschützt. Die runde Kuppel wiederum stellt ein Ei des heiligen Vogels Samruk dar, das gemäss Legende die Geheimnisse aller menschlichen Sehnsüchte enthält und in unerreichbaren Höhen aufbewahrt wird.

Per Aufzug im Innern des Turms gelangen die Besucher zunächst auf eine Rundumaussichtsplattform. Hier bietet sich ein grandioser Blick über die Stadt. Im Südosten zeigt sich das imposante Regierungsviertel mit Präsidentenpalast und Parlament, flankiert von den zwei goldenen Türmen, die zum Haus der Ministerien gehören. Auf der anderen Seite reicht der Blick über den Nurschol-Boulevard und das Bankenviertel bis zur prächtigen Zentrale des Öl-und Gaskonzerns KazMunayGas sowie zum dahinter liegenden Khan Shatyr Entertainment Center.

Alle Bauwerke sind eindrücklich. Angeblich hat Nursultan Nasarbajew, der erste Präsident des Landes, 10 Mrd. $ in den Aufbau der Hauptstadt investiert. Das Geld soll hauptsächlich aus Öl- und Gaseinnahmen stammen sowie von Investoren aus Katar, die den Bau einer riesigen Moschee unterstützt haben.

Die goldene Kuppel des Baiterek Tower hat einen Durchmesser von 22 Metern und wiegt etwa 300 Tonnen. Bild: PA

Pflichttermin im Turm

Im Baiterek Tower führt eine Treppe von der Aussichtsplattform ins Innere der Glaskuppel, wo auf der obersten Ebene ein Abdruck der rechten Hand von Nasarbajew in ein Golddreieck auf einem Sockel eingelassen ist. Legen Besucher ihre Hand in die Form, sollen ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Für die stolzen Kasachen gehört der Besuch des Baiterek zu den Pflichtterminen in Astana. Grossfamilien, Paare und frisch Verlobte versammeln sich gern hübsch gekleidet um den Handabdruck und posieren für ein Foto, den Blick dabei auf den weissen Präsidentenpalast Ak-Orda gerichtet.

Neben dem Handabdruck befindet sich eine Weltkugel aus Holz. Sie soll an den Kongress der Führer der sechzehn Welt- und traditionellen Religionen erinnern, der bereits mehrmals in Astana stattfand. Die Stadt ist dabei, ein wichtiges Kongresszentrum zu werden. Anfang Juni empfing das Astana International Forum über tausend Gäste aus aller Welt, die über Klimawandel, Nahrungsmittelknappheit und Energiesicherheit diskutierten.

Das Berühren des goldenen Handabdrucks von Nursultan Nasarbajew, dem ersten Präsidenten des Landes, soll Glück bringen. Bild: PA

Bewegte Geschichte

Astana ist zwar erst seit 1997 Landeshauptstadt, doch es hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. In der Sowjetzeit sollte die Stadt unter dem Namen Zelinograd als Landwirtschaftszentrum etabliert werden. Nach dem Zerfall der Sowjetunion erhielt sie 1992 ihren ursprünglichen Namen Aqmola zurück.

Als 1997 die Hauptstadt von Almaty nach Aqmola verlegt wurde, erhielt sie den Namen Astana. Nur zwei Jahre später wurde sie zu Ehren von Präsident Nursultan Nasarbajew in Nur-Sultan umgetauft. Sein Nachfolger, Kassym-Schomart Tokajew, hat ihr im vergangenen Jahr den Namen Astana zurückgegeben, was übrigens das kasachische Wort für «Hauptstadt» ist.

Unruhen wegen hoher Autogaspreise

Anfang Januar 2022 erschütterten Unruhen die Stadt. Wegen einer drastischen Erhöhung der Autogaspreise (viele Autos in Kasachstan fahren mit einem Propan-Butan-Gemisch) kam es zu gewaltsamen Protesten. Die Regierung verhängte den Ausnahmezustand. Als die Lage im ganzen Land zu eskalieren drohte, holte sich Präsident Tokajew Hilfe von einer durch Russland geführten Militärallianz.

Am 19. Januar 2022 beruhigte sich die Lage, und die Truppen zogen vollständig ab. Es war ein Spiel mit dem Feuer von Tokajew. Nur zwei Monate später hat Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen.

