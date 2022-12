Porträt: Laura Melusine Baudenbacher – Juristische Gratwanderung Die Wirtschaftsanwältin wird als neue Weko-Präsidentin eine gute Balance zwischen nötiger Marktintervention und Zurückhaltung finden müssen. Arno Schmocker

Die neue Präsidentin der Wettbewerbskommission (Weko) hat auf dem Gebiet des Kartellrechts viel praktische Erfahrung im In- und Ausland gesammelt. Bild: Yaph Trier

Ein in mancherlei Hinsicht spezieller Wechsel an der Spitze der Wettbewerbskommission: Mit Laura Melusine Baudenbacher übernimmt Anfang 2023 nicht nur zum ersten Mal eine Frau das Präsidium der Milizbehörde, sondern auch jemand ohne Professortitel, dafür mit praktischer Erfahrung im In- und Ausland.