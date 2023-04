Porträt: Daniel Thelesklaf – Kämpfer für Gerechtigkeit Der Schweizer Daniel Thelesklaf wird Leiter der Financial Intelligence Unit in Deutschland – und hat damit 2025 Chancen auf einen der wichtigsten Posten im Nachbarland. Thorsten Riedl

Wie kaum ein Zweiter hat Daniel Thelesklaf seine Karriere dem Kampf gegen Geldwäsche verschrieben. Ab Sommer leitet er die Financial Intelligence Unit in Deutschland. Bild: Andrea Zahler

«Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.» So kommentiert Daniel Thelesklaf selbst seinen jüngsten Karriereschritt in den sozialen Medien: Zum 1. Juli wird der Schweizer Leiter der deutschen Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU, Financial Intelligence Unit). Er ist einer, der in seiner gesamten Karriere Windmühlen gebaut hat und mit seiner Arbeit Kriminellen im Finanzwesen das Handwerk erschwert.



Wer Thelesklaf in seiner derzeitigen Anstellung anschreibt, als Leiter eines Projekts der Vereinten Nationen gegen Menschenhandel und modernen Sklavenhandel, bekommt Post von seinem neuen Arbeitgeber: Man möge Verständnis haben, dass Thelesklaf erst zu einem späteren Zeitpunkt für ein Gespräch zur Verfügung stehe, teilt ein Sprecher des deutschen Bundesministeriums der Finanzen mit. Christian Lindner, Finanzminister im Nachbarland, wird der neue Chef von Thelesklaf. «Die Bekämpfung von Finanzkriminalität ist zentral für mich», wird Lindner im Mediencommuniqué zur Ernennung von Thelesklaf zitiert. Und er freue sich, «einen ausgewiesenen Fachmann für Geldwäschebekämpfung» gewonnen zu haben.