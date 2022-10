Schweizer Immobilienmarkt – Käuferstreik bei Immobilienfonds Das hat es noch nie gegeben: Immobilienfonds müssen ihre Pläne für eine Kapitalerhöhung abblasen. Investoren setzen sogar Wohnimmobilienfonds auf eine Kapitaldiät. Monica Hegglin

Auch wenn Kapitalerhöhungen ausbleiben, sollten bestehende Projekte gesichert sein. Bild: Getty Images

CS Green Property, UBS Direct Urban, Dominicé und SF Sustainable Property haben ihre angekündigten Kapitalerhöhungen unlängst verschoben oder werden dies noch kommunizieren müssen. Der Grund: Keiner der erwähnten kotierten Fonds weist ein Agio (einen Aufschlag) von 10% gegenüber dem Nettoinventarwert (prozentuale Differenz zwischen Marktwert und Buchwert) auf.

Beträgt das Agio weniger als 10%, ist eine Bezugsrechtsemission undurchführbar. Liegt die Differenz zum inneren Wert darunter, müssten bestehende Investoren aufgrund der entstehenden Kosten und der Verwässerung einen Nachteil hinnehmen, weil sich keine positiven Bezugsrechtspreise für die Anleger ergeben. SF Sustainable und Dominicé weisen sogar einen Abschlag gegenüber dem inneren Wert aus. Das ist ein Problem, denn die regelmässige Aufnahme von Eigenkapital ist der Lebensnerv der Branche.

«Wenn der Markt so volatil bleibt, sind Kapitalerhöhungen unmöglich», erklärt Rolf Frey, Immobilienexperte der Zürcher Privatbank Maerki Baumann. Über 40 % der Schweizer Immobilienfonds weisen derzeit einen Discount zum Nettoinventarwert aus. «Dass das Fenster zum Kapitalmarkt zu ist, hat es bei Wohnimmobilienfonds noch nie gegeben», resümiert Frey.

Von einem Extrem ins andere

Der Markt ist von einem Extrem ins andere geraten. Letztes Jahr kauften die Investoren Immobilienfonds wie verrückt, um Negativzinsen zu vermeiden. «Die Agios mancher Immobilienfonds waren 2021 deutlich zu hoch», sagt Ulrich Braun, Leiter Produkte und Business Development für den Immobilienbereich der Credit Suisse. CS LivingPlus (Wohnen im Alter) erreichte ein Agio von über 60%.

Die hohen Bewertungen und die steigenden Zinsen lösten dann aber Verkaufsdruck insbesondere von institutionellen Anlegern aus. Die Folge: 2022 übertrafen die Kurseinbussen bei Immobilienfonds diejenigen des breiten Aktienmarktes (vgl. Tabelle). Das vermeintlich langweiligste und sicherste Anlagesegment hat seinen Charakter eingebüsst. Im Moment sind die Agios so tief wie zuletzt im Oktober 2008, also wie während der globalen Finanzkrise, und im September 2001, nach den Terrorangriffen in den USA.

«Dabei sieht der Markt – allen Unsicherheiten zum Trotz – fundamental nicht so schlecht aus. Jetzt ist der Markt deutlich überverkauft», findet Braun. «Gewisse Fonds sind einen Blick wert», schlussfolgert er. CS LivingPlus weist ein Agio von nur noch rund 6% aus (vgl. Grafik).

Wohn- oder Geschäftsimmobilien?

Auch der jüngste Immobilien-Monitor der Credit Suisse erklärt, dass «die Korrektur im ersten Halbjahr 2022 für wieder attraktivere Bewertungen kotierter Immobilienanlagen» gesorgt habe. Der Aufpreis zum Nettoinventarwert würde bei Geschäftsimmobilienfonds deutlich unter dem langfristigen Mittelwert liegen.

«Gerade Anlegern, die mit anhaltender Inflation rechnen, bieten liquide Anlagen in Geschäftsimmobilien aufgrund ihrer moderaten relativen Bewertung, ihrer im Vergleich zu Wohnimmobilienfonds höheren Ausschüttung und ihres vergleichsweise guten Inflationsschutzes (indexierte Mietverträge) attraktive Gelegenheiten.»

Frey von Maerki Baumann erwartet, dass sich die Kurse der Immobilienfonds Ende Monat erholen, weil Dividendenausschüttungen anstehen. «Es gibt jedoch viele Wenn und Aber», schränkt er ein: Verkaufen die in Dollar oder Pfund rechnenden Investoren weiter Franken-Assets? Wie entwickeln sich die anderen Vermögensklassen? Wie verhalten sich die Pensionskassen? «Es kann auch kippen», warnt er.

Der Markt hat letztes Jahr eine veritable Angebotswelle von Kapitalerhöhungen absorbiert. Die Rothschild- und die Cronos-Fonds haben Anteile emittiert. Cronos hat ihre Papiere ausserdem kotiert, was die vielen passiven anlegenden Pensionskassen zu Anpassungen gezwungen hat. Kapital aufgenommen haben etliche Anlagestiftungen, die ausschliesslich Pensionskassen vorbehalten sind.

Jetzt schluckt der Markt nicht einmal mehr kleinere Volumen. Frey: «Gegenwärtig sehen wir nur wenige Käufer. Die Investoren setzen tiefe Limiten und warten ab.»

Schulden können zum Problem werden

Viele Unternehmen werden einen anhaltenden Käuferstreik aussitzen können. «Herausfordernd könnte für einzelne hoch verschuldete Fonds das zeitliche Zusammenfallen grosser Investitionsverpflichtungen werden», weiss Frey. Wenn keine Kapitalerhöhungen möglich sind, muss etwas verkauft werden. Plötzlich geht es bei den Immobilienfonds nicht mehr nur ums Kaufen. Die maximale Verschuldungsquote der Immofonds darf 33,5% nicht übersteigen. CS Green Property wollte die Mittel aus der Kapitalerhöhung von 140 bis 170 Mio. Fr. unter anderem in die Grossüberbauung Cosmos in Dübendorf investieren. Das Unternehmen betont, die Fertigstellung des Projekts sei mit dem gegenwärtigen Fremdkapitalrahmen möglich.

Wenig akute Gefahr droht den Fonds vom Diskontierungssatz. Dieser Zins wird zur Berechnung des Gegenwartswerts einer Immobilie gebraucht. Die Diskontierungssätze orientieren sich an den Transaktionspreisen. Je höher der Preis, desto tiefer der Zins. Frey: «Die Diskontierungssätze für Wohnungsfonds sind immer noch rückläufig, im laufenden Jahr werden deshalb noch Aufwertungen von Immobilienportefeuilles stattfinden.»

Ausschüttungsrenditen müssen steigen

Für nächstes Jahr rechnet er mit leicht höheren Diskontierungssätzen. «Einzelne Objekte müssen deshalb abgewertet werden. Aber die etablierten Fondsportfolios verfügen in der Regel über Bewertungsreserven, und sie können Projekte mit Mehrwert realisieren.»

Die Immobilienexperten der Credit Suisse schreiben im Monitor: «Die Differenz zwischen dem zehnjährigen Swap-Satz und dem durchschnittlichen Diskontierungssatz der Immobilienfonds ist markant geschrumpft. Noch besteht kein unmittelbarer Bedarf für Anpassungen bei den Werten von Liegenschaften, doch für weitere Aufwertungen über das Jahr 2022 hinaus ist ebenso wenig Platz.»

«Für gute Fonds ist jetzt kein schlechter Einstiegszeitpunkt», findet Frey. Immobilienanlagen seien langfristig sehr attraktiv, auch gegenüber Obligationen und Aktien. Aber er schränkt ein: «Ich gehe davon aus, dass die Ausschüttungsrenditen noch deutlich steigen müssen.» Der Preisabschlag einzelner Fonds müsse noch zunehmen, damit die Ausschüttungsrendite für den Anleger stimme. Mit anderen Worten: Manche Fondspreise sind immer noch zu hoch.

Potenzial haben gemäss Frey diejenigen Fonds, die über eine relevante Bewertungsreserve und Ausschüttungsreserve verfügen. «Angesichts steigender Zinsen müssen die Dividenden der Immobilienfonds auch steigen», fordert Frey. Kostensenkungen, beispielsweise durch Zusammenschlüsse, seien ebenfalls ein Thema.

Monica Hegglin bearbeitet und kommentiert für die FuW vorwiegend aktuelle Themen des Finanzplatzes und der Corporate Governance. Die studierte Ökonomin war früher US-Korrespondentin des Tages-Anzeigers sowie Redaktorin der Handelszeitung und der Berner Zeitung. Mehr Infos

