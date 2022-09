Kaffee mit… – Charles Lewinsky Der Autor über die Genese seiner Werke und wie unterschiedlich der Schreibprozess abläuft. Martin Lüscher

Am Anfang steht ein Gedanke, eine Idee. Beispielsweise wie es ist, wenn ein Fötus sich an sein vorheriges Leben erinnern kann: «Andersen» aus dem Jahr 2016. Oder was mit dem Kind des späteren Königs von Frankreich, Louis Philippe, passiert ist, das er mit einer Köchin im Bündnerland gezeugt hat: «Sein Sohn», 2022. Oder wie viel vom Autor sich unbemerkt in seine Werke geschmuggelt hat: «Sind Sie das?», 2021.

Viel mehr braucht Charles Lewinsky nicht. «Eine Geschichte schreiben, ist wie auf eine Entdeckungsreise zu gehen», erklärt der Sechsundsiebzigjährige im Gespräch. «Oft habe ich keine Ahnung, wohin die Geschichte führt. Das macht es spannend. Stephen King hat den schönen Satz gesagt, dass, wenn Du nicht weisst, wie Deine Geschichte weitergeht, Du eine gute Chance hast, dass es der Leser auch nicht weiss. So arbeite ich auch», sagt Lewinsky.

Es ist Mittwochabend im «L’Ultimo Bacio» in St. Gallen. Lewinsky ist für eine Lesung seines jüngsten Werkes «Sein Sohn» in die Ostschweiz gekommen. Am Tag zuvor feierte der Roman Premiere. Es folgt ein Auftritt im Schweizer Fernsehen am Donnerstag und am Samstag steht die Premiere von «Oh Läck Du Mir» an. «Wenn dann die Decke einstürzen würde, hätte der Nachwuchs eine Chance», kommentiert Lewinsky. Zum Musical mit Liedern von Trio Eugster hat Lewinsky das Buch geschrieben. Das dichte Programm sei keine Absicht gewesen. Er wollte einfach nicht länger als eine Woche von Frankreich weg sein. In Vereux in der Region Bourgogne-Franche-Comté wohnt er im Sommer, in Zürich im Winter.

«Das Musical war deshalb spannend, weil wir die bekannten Melodien vom Trio Eugster verwenden wollten, ohne dass es aussieht, jetzt spielen wir einen Sketch und jetzt singen wir ein Lied», erklärt er nach einem Schluck vom Latte Macchiato. Das wolle niemand sehen. «Also musste ich eine Handlung erfinden, die aussieht, als ob diese Lieder dafür geschrieben wurden.» Handwerklich sei dies reizvoll gewesen. «Aber es nicht etwas, an dem man ein halbes Jahr dran sitzt», ergänzt er.

Ganz anders bei Romanen. «Wenn ich einen Roman schreibe, bin ich glücklich, wenn ich nach einem Tag Arbeit eine Seite geschrieben habe.» Die Chronik einer jüdischen Familie, «Melnitz» von 2006, zählt 774 Seiten. Für einen Satz musste er gar mehrere Tage recherchieren. «Es ist kein schneller Beruf.» Beim Satz ging es um einen Mann im Jahr 1871, der aus Frankreich kam mit einem Verband um den Kopf. Er hatte aber keine Verletzung, sondern darin sein Erspartes versteckt. «Ich musste herausfinden, was für Münzen jemand 1871 hatte.» Die Leser sollen aber nicht merken, wie viel Recherche darin stecke. «Das Buch darf nicht schwitzen.»

Lewinsky mag Herausforderungen. Er hat mitunter deswegen auch einmal ein Drehbuch für einen Film mit nur einem Darsteller geschrieben («Ein ganz gewöhnlicher Jude» mit Ben Becker). Eine Herausforderung ist für den Schriftsteller auch, für jedes Werk den passenden Stil zu finden. «Es gibt Schriftsteller, die ihren eigenen Stil haben. Wo Sie nach ein paar Sätzen wissen, wer der Autor ist. Bei Thomas Mann merken Sie es sofort.» Er gehöre zur anderen Sorte Schriftsteller. «Ich suche für jede Geschichte die richtige Sprache», erklärt er. Sie zu finden, könne Monate dauern. «Sein Sohn» beispielsweise ist in kurzen, teils fragmentierten Sätzen verfasst, der Roman «Johannistag» aus dem Jahr 2007 in Briefform.

Über sich hat Lewinsky nicht viel zu erzählen. «Mein Leben ist aus Überzeugung langweilig. Ich muss nicht wie Hemingway Löwen jagen, damit ich darüber schreiben kann.» Er mache das im Kopf. «Flaubert hat den schönen Satz gesagt, dass sich ein Autor bemühen sollte, so langweilig wie möglich zu leben, damit er die Abenteuer in den Büchern erleben kann.» Das findet er auch. «Mein Leben ist uninteressant. Über fünfzig Jahre verheiratet. Immer mit der gleichen Frau. Zwei erwachsene Kinder.»

Interessant ist hingegen seine Arbeit: Mehr als ein Dutzend Bücher, Theaterstücke und Musicals, mehrere Dutzend Hörspiele, über tausend Fernsehsendungen, mehrere Serien (darunter «Fascht e Familie») sowie mehrere Hundert Liedertexte. Für Lewinsky ist Schreiben ein Handwerk. Darum sieht er sich auch nicht als Künstler. «Es gibt diese falsche romantische Vorstellung des leidenden Künstlers», erklärt er. Das sei eine gute Ausrede, wenn man keinen Erfolg habe. Weil man in der Schweiz kaum von Romanen leben kann, habe er als Autor Auftragsarbeit gemacht, beispielsweise beim Fernsehen. Da habe er wirklich gut verdient. «Ich hatte die Regel: je blöder, desto teurer.» Von diesem Geld lebt er noch immer, und kann sich so den Romanen widmen.

Geschrieben hat Lewinsky schon immer, Geschichten erfunden ebenso. Doch auch er ist vor dem Scheitern nicht gefeit. «Hinter jedem Haus eines Autors ist ein riesiger Friedhof mit all den Projekten, die nichts geworden sind. Ich habe gerade eben einen Monat an einem Projekt gearbeitet und es jetzt in die Schublade verschoben. Es geht nicht auf. Es funktioniert nicht.» Damit ein Text funktioniere, müsse man eine gute Geschichte haben, interessante Figuren, positiv oder negativ, und man müsse sich dafür interessieren. «Es gibt einen schönen Satz, der lautet: Es gibt nur drei Regeln für ein erfolgreiches Buch, doch leider kennt sie niemand. Das können Sie gut als Schlusssatz verwenden.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.